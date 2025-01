Donald Trump lancia la criptovaluta $TRUMP: mercato in fermento

Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, ha stupito il mondo annunciando il lancio della sua nuova criptovaluta denominata $TRUMP. Questo annuncio, avvenuto venerdì scorso, ha immediatamente scosso il mercato criptovalute, con il token che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 5 miliardi di dollari in poche ore. Un debutto che ha lasciato il segno nel settore delle criptovalute.

Attraverso un post su Truth Social, Trump ha descritto il lancio di $TRUMP come un simbolo della sua vittoria elettorale e un preludio alla sua prossima inaugurazione. Il valore del token ha registrato un incremento straordinario, superando il 300% e raggiungendo quasi i 29 dollari entro sabato mattina, secondo i dati di CoinMarketCap. Questo successo ha generato un volume di scambi di 6,64 miliardi di dollari in meno di 24 ore, confermando l’interesse globale per questa iniziativa.

Caratteristiche e gestione del token

La nuova criptovaluta $TRUMP è stata costruita sulla piattaforma blockchain_Solana, con una fornitura iniziale di 200 milioni di token. Tuttavia, è previsto un aumento graduale fino a un miliardo di unità nei prossimi tre anni. Circa l’80% dei token è attualmente detenuto da due società legate alla Trump Organization: CIC Digital LLC e Fight Fight Fight LLC, registrate nel Delaware. Queste aziende trarranno profitti significativi dalle attività di trading, anche se i dettagli precisi sui ricavi non sono stati resi pubblici.

Il sito ufficiale di $TRUMP specifica che il token non è stato concepito come un’opportunità di investimento né come una sicurezza finanziaria. Inoltre, si chiarisce che il progetto non ha legami diretti con campagne politiche o agenzie governative, sottolineando la sua natura commerciale e indipendente.

Impatto sul mercato delle criptovalute

La vittoria elettorale di Donald Trump ha avuto un impatto dirompente sull’intero mercato delle criptovalute. Il prezzo del Bitcoin ha superato i 100.000 dollari entro un mese dalle elezioni, contribuendo a un incremento complessivo di 1,8 trilioni di dollari nel valore del mercato globale delle criptovalute. L’entusiasmo generato dal lancio di $TRUMP e dalle dichiarazioni pro-crypto del presidente eletto hanno ulteriormente spinto il settore verso nuovi massimi storici.

Prospettive future

Trump ha dichiarato di voler implementare politiche favorevoli al settore delle criptovalute durante il suo mandato, tra cui la creazione di un consiglio consultivo per le criptovalute e la riduzione degli oneri normativi per le aziende del settore. Ha inoltre anticipato un ordine esecutivo che designerebbe le criptovalute come una priorità nazionale, con la possibilità di istituire una riserva federale di Bitcoin.

Il lancio di $TRUMP si inserisce nella più ampia strategia commerciale di Trump, che ha già lanciato una varietà di prodotti a marchio, tra cui profumi, NFT, orologi e collezioni limitate. La criptovaluta rappresenta una naturale estensione di questa strategia, offrendo un potenziale di guadagno significativo per l’ex presidente e le sue aziende affiliate.