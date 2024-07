Le previsioni su Dogecoin per agosto: i trader italiani puntano anche sulla nuova meme coin PlayDoge

Dogecoin potrebbe raddoppiare il suo valore: questo è ciò che pensa un importante analista del settore crypto.

Ma i trader stanno anche tenendo d’occhio la nuova alternativa PlayDoge poiché la sua raccolta in presale si avvicina ormai ai 6 milioni di dollari.

DOGE potrebbe raddoppiare ad agosto

Secondo Titan Of Crypto c’è spazio per un aumento del 100% del prezzo di Dogecoin.

Il famoso analista, che vanta 85.000 follower, prevede che Dogecoin raggiungerà 0,26 dollari ad agosto.

In una recente analisi del grafico su X, Titan Of Crypto ha messo in luce l’azione storica dei prezzi di Dogecoin, che mostra uno schema ricorrente che continua a fornire guadagni esplosivi.

Il modello in questione è un canale discendente e, ogni volta che scoppia, segue una pompa sempre più parabolica.

Questi breakout si sono verificati anche in confluenza con un “crossover rialzista” sull’indicatore MACD.

Questa è una buona notizia per i tori di Dogecoin, con il grafico dei prezzi sull’orlo di un altro breakout e di un altro crossover rialzista.

Il grafico dei prezzi dell’analista mostra che si è verificato un rally del 31% la prima volta che questo modello si è verificato nel 2023.

La volta successiva si è verificato un rally del 77% e la più recente del 188%.

Sulla base del grafico dei prezzi, Dogecoin potrebbe raggiungere 0,26 dollari questo mese.

Tuttavia, Titan Of Crypto ha anche lasciato un punto interrogativo, alludendo al fatto che non è sicuro esattamente fino a che punto DOGE potrebbe spingersi.

Considerando che ogni breakout è stato più esplosivo del precedente, questa volta potremmo vedere una pompa ancora più grande.

Ma i trader che hanno già familiarità con DOGE potrebbero desiderare qualcosa con un rischio più elevato e una ricompensa più elevata.

Numerosi esperti indicano PlayDoge come la potenziale migliore alternativa.

La prevendita di PlayDoge si avvicina ai 6 milioni di dollari

PlayDoge non è un aspirante Dogecoin; è un gioco Play-to-Earn (P2E) rivoluzionario.

Il progetto è basato sul gioco Tamagotchi degli anni ’90, che ha venduto 82 milioni di unità.

Il concetto è simile: gli utenti si prendono cura di un animale domestico virtuale, assicurandosi che sia felice e in salute.

Ma ecco la cosa interessante: gli utenti PlayDoge guadagnano criptovalute gratuite. Questo è un vero punto di svolta.

Non solo puoi alleviare le esperienze di gioco nostalgiche, ma vieni anche pagato per questo.

Il gioco verrà lanciato su App Store e Google Play Store, rendendolo ampiamente disponibile.

C’è anche lo staking, che attualmente fornisce un APY dell’82%.

C’è molto di cui essere entusiasti di PlayDoge, e non ultima la sua relazione con DOGE.

Data la sua capitalizzazione di mercato inferiore e la sua innata utilità, ci sono buone probabilità che supererà Dogecoin nei prossimi mesi.

Attualmente, gli investitori possono acquistare $PLAY per $ 0,00522, ma questo prezzo aumenterà durante la prevendita.