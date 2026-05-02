La rimozione di questo comune accessorio per auto ha un impatto significativo sul consumo di carburante

Il mercato degli accessori per auto vive di una strana inerzia: una volta installato un componente, tende a diventare parte integrante del paesaggio visivo del veicolo, fino a essere dimenticato.

Tra questi, il portapacchi – o le semplici barre trasversali – rappresenta l’esempio più lampante di come l’abitudine possa pesare, letteralmente, sulle tasche degli automobilisti. Smontare questo accessorio quando non serve non è solo una questione di ordine, ma un intervento diretto sull’efficienza termodinamica del mezzo.

La fisica che governa il movimento di un’auto è impietosa. Ogni vettura moderna è il risultato di centinaia di ore in galleria del vento, dove i flussi d’aria vengono modellati per scivolare sulla carrozzeria con la minima resistenza possibile. L’aggiunta di barre portatutto interrompe questo equilibrio, creando una zona di turbolenza che costringe il motore a un surplus di lavoro costante.

Questo accessorio per auto ha un impatto sul consumo di carburante

Secondo i test condotti da Car and Driver, la semplice rimozione delle barre trasversali di serie da un minivan come la Kia Carnival ha portato a un incremento dell’efficienza del 12%. È un dato che stride con la percezione comune, secondo cui un pezzo di alluminio vuoto sia pressoché inerte.

Il fenomeno non risparmia nessuno, nemmeno chi ha scelto l’elettrico pensando di aver aggirato i problemi della combustione interna. Un’analisi pubblicata da The New Climate nel 2024 evidenzia come una Tesla con un’autonomia teorica di 360 miglia (circa 580 km) veda il proprio raggio d’azione crollare a circa 310 miglia (500 km) se sul tetto vengono trasportati due kayak. La resistenza aerodinamica, o drag, aumenta in modo esponenziale con la velocità: viaggiare a 120 km/h con un portapacchi vuoto è sensibilmente più costoso che farlo a 90 km/h, poiché l’aria diventa un muro sempre più difficile da penetrare.

Esiste un dettaglio quasi pittoresco che spesso sfugge ai manuali di guida ecologica: il rumore bianco prodotto dalle barre. Quel fischio sottile che molti scambiano per il normale attrito del vento è in realtà il suono dell’energia che viene sprecata. Un portapacchi non aerodinamico può produrre una frequenza sonora capace di aumentare lo stress cognitivo del conducente sulle lunghe distanze, un effetto collaterale invisibile quanto il consumo extra di carburante.

L’intuizione meno ortodossa riguarda però la psicologia della proprietà. Spesso manteniamo il portapacchi montato non per pigrizia, ma per proiettare un’immagine di noi stessi legata all’avventura o al tempo libero, anche quando siamo intrappolati nel traffico cittadino tra il lavoro e la spesa. È una sorta di “costume” per l’auto. Tuttavia, i dati di Consumer Reports confermano che su una berlina tradizionale come la Nissan Altima, l’installazione di un portapacchi può causare un calo dell’11% nelle miglia per gallone.

Non si tratta solo di peso. L’EPA sottolinea che 100 libbre (circa 45 kg) di carico extra riducono l’efficienza solo dell’1%, ma è la forma dell’oggetto a fare la differenza. Un’auto con il tetto “pulito” è una macchina che rispetta il lavoro degli ingegneri che l’hanno progettata. Liberare il tetto significa restituire al veicolo la sua silhouette originale, eliminando quell’ancora invisibile che trasciniamo inutilmente ogni giorno.