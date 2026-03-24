L'AdE ti deve più di 4000€, ma nessuno te lo dice: come controllare (semplicemente) lo stato della pratica

Silvia Dalia
Pubblicato il 24 mar 2026
L'AdE ti deve più di 4000€, ma nessuno te lo dice: come controllare (semplicemente) lo stato della pratica

Se hai dichiarato un credito IRPEF superiore ai 4.000 euro, è probabile che tu stia aspettando il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Ma quando li riceverai sul conto?

Per importi di questa entità, i tempi di accredito possono essere più lunghi del previsto, e spesso i contribuenti non sono completamente consapevoli delle procedure in atto. È fondamentale sapere come monitorare correttamente lo stato del rimborso, così da evitare frustrazioni e, se necessario, agire tempestivamente.

Dal momento in cui l’IRPEF rimborsata supera i 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate avvia dei controlli preventivi sui dati dichiarati. Questi controlli vengono effettuati per garantire la corretta applicazione delle detrazioni e il rispetto delle normative fiscali. In particolare, vengono esaminati:

  • Le Certificazioni Uniche (CU) fornite dal datore di lavoro o dal sostituto d’imposta;
  • Le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti per verificare eventuali incongruenze;
  • Le detrazioni indicate nel modello 730, che potrebbero influire sull’importo finale.

Questo processo di verifica può rallentare i tempi di pagamento, che, in genere, avvengono entro sei mesi dalla scadenza per l’invio del modello 730, fissata al 30 settembre. Pertanto, se il tuo rimborso supera i 4.000 euro, è possibile che tu debba aspettare fino alla fine di marzo dell’anno successivo, come termine ultimo per ricevere la somma.

Come controllare lo stato del rimborso

A partire dal 2024, per chi ha un sostituto d’imposta, è possibile scegliere se ricevere il rimborso direttamente dallo Stato anziché in busta paga. Questa opzione offre una maggiore flessibilità, ma comporta anche tempi di attesa più lunghi, simili a quelli previsti per i rimborsi diretti.

Come ottenere il rimborso di € 4000 dall’AdE – Webnews.it

Se stai aspettando un rimborso e vuoi sapere dove si trova la tua pratica, puoi facilmente monitorarne lo stato tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso può avvenire utilizzando SPID, CIE o CNS.

Una volta entrato nella sezione dedicata ai rimborsi, troverai tre possibili stati per la tua pratica:

  • In lavorazione: i controlli sono ancora in corso. La pratica non è ancora stata conclusa, quindi dovrai attendere ulteriormente.
  • In pagamento: il bonifico è stato disposto, e il pagamento dovrebbe arrivare a breve.
  • Pagato: l’operazione è stata completata, ma se non vedi ancora il bonifico accreditato, potrebbe esserci un problema con i dati bancari.

Cosa fare se lo stato è “pagato”, ma non ricevi il rimborso?

Nel caso in cui lo stato della tua pratica risulti “pagato” ma non hai ancora ricevuto l’accredito, è importante verificare la correttezza dell’IBAN che hai fornito. Un errore nei dati bancari può infatti impedire che il bonifico venga accreditato correttamente sul tuo conto. Puoi aggiornare i tuoi dati bancari attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ma se il problema persiste, è consigliabile contattare il supporto dell’AdE per risolvere la questione.

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