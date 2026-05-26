L’Agenzia delle Entrate blocca i rimborsi del 730 per tutti questi contribuenti: chi non avrà l’accredito

In alcuni casi, però, il bonifico atteso sul conto corrente potrebbe non arrivare nei tempi previsti. Non si tratta necessariamente di errori nella compilazione o di problemi tecnici: dietro lo stop ai pagamenti può esserci una situazione debitoria ancora aperta.
Prima di procedere con l’erogazione delle somme spettanti, infatti, vengono effettuati controlli sulla posizione del contribuente. L’obiettivo è verificare l’eventuale presenza di cartelle di pagamento rimaste insolute e già scadute. Se emergono determinati requisiti, il rimborso può essere sospeso o utilizzato per compensare debiti esistenti.
Molti cittadini scoprono questa situazione soltanto quando iniziano a chiedersi perché il rimborso Irpef non sia ancora stato accreditato.
Chi rischia il blocco del rimborso 730
Le verifiche interessano i contribuenti che presentano cartelle esattoriali non saldate oltre una determinata soglia economica. Nel conteggio complessivo rientrano non soltanto le somme originarie dovute, ma anche interessi, eventuali sanzioni e costi accessori maturati nel tempo.
Quando il debito supera i limiti previsti dalla normativa, il rimborso non viene trasferito direttamente sul conto del cittadino. Le somme possono invece essere destinate alla copertura delle pendenze fiscali ancora aperte.
La novità introdotta dalle recenti modifiche normative riguarda però una soglia di tutela per i crediti più bassi. I rimborsi di importo contenuto possono essere erogati regolarmente anche in presenza di situazioni debitorie ancora da definire, evitando così di penalizzare chi vanta somme limitate.
Per importi superiori ai limiti previsti, invece, continuano ad attivarsi i controlli e i meccanismi di compensazione.
Cosa fare se il rimborso non arriva
Nel caso in cui l’accredito non venga effettuato, il primo passo consiste nel verificare la propria situazione fiscale attraverso i servizi online disponibili.
Accedendo all’area personale dedicata, il contribuente può controllare l’eventuale presenza di cartelle ancora aperte, verificare l’esistenza di somme residue da versare e consultare lo stato delle procedure attive o delle comunicazioni già inviate dagli enti competenti.
Una volta individuata l’origine del problema, esistono diverse soluzioni per regolarizzare la posizione. In alcuni casi è possibile richiedere una rateizzazione del debito, mentre in altre situazioni potrebbe essere opportuno valutare un ricorso qualora la cartella presenti elementi contestabili.
Molti contribuenti, infatti, scoprono soltanto in questa fase di avere pendenze accumulate nel tempo, magari collegate a vecchi tributi, contributi previdenziali o pagamenti dimenticati.
Il consiglio degli esperti è semplice: controllare la propria posizione prima di attendere il rimborso del 730. Muoversi in anticipo consente di evitare sorprese e capire immediatamente se esistono elementi che potrebbero rallentare o bloccare l’arrivo delle somme spettanti.