Tecnologia e Legge 104, come avere smartphone e PC: documenti e procedura corretta

Le due agevolazioni si cumulano: IVA ridotta al momento dell’acquisto, detrazione IRPEF da recuperare con il 730 o il modello Redditi. Non sono prestazioni alternative.

I prodotti ammessi sono tutti i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che favoriscano l’autonomia e l’integrazione sociale della persona con disabilità: computer, fax, modem, telefoni e smartphone rientrano esplicitamente nell’elenco. Non è richiesto che siano dispositivi medicali o costruiti ad hoc per persone con disabilità: un iPhone o un notebook da scaffale di qualsiasi negozio è agevolabile, a condizione che venga dimostrato il legame tra il dispositivo e la menomazione della persona.

Tecnologia e Legge 104: come avere i dispositivi

È proprio questo collegamento funzionale il punto più delicato dell’intera procedura. Al momento dell’acquisto, la persona con disabilità deve consegnare al venditore una copia del certificato che attesti l’invalidità permanente rilasciato dalla ASL competente. Dai certificati deve risultare un collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio che si acquista. Se questo collegamento non è esplicitato nella certificazione ASL, è necessario anche un certificato del medico curante che attesti la richiesta del dispositivo in relazione alla menomazione.

Per gli acquisti online la procedura è analoga, ma con un passaggio aggiuntivo: sulle principali piattaforme di e-commerce bisogna presentare anche una copia PDF della carta d’identità, e contattare il servizio clienti per verificare la procedura specifica, cercando sezioni dedicate come “Esenzioni IVA” o “Agevolazioni 104”. Di solito la documentazione si trasmette via posta elettronica, insieme al codice fiscale e all’indicazione dell’articolo da acquistare. Dopo l’invio, il venditore conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’iter si completa generalmente entro pochi giorni lavorativi.

L’agevolazione spetta non solo alla persona con disabilità, ma anche al familiare che la ha fiscalmente a carico, purché l’acquisto sia destinato al beneficiario avente diritto.

Un aspetto poco noto riguarda i limiti quantitativi: non esiste un limite numerico agli acquisti effettuabili nel corso dell’anno. La possibilità di applicare l’IVA ridotta al 4% vale per più sussidi tecnici e informatici acquistati dalla stessa persona, senza restrizioni sulla quantità. L’unico vincolo rimane quello documentale: ogni acquisto richiede la propria certificazione del collegamento funzionale.

Il punto contro-intuitivo di questo impianto normativo è che l’agevolazione non presuppone né una soglia di gravità della disabilità né un tetto di spesa. Un certificato di invalidità permanente — anche per una menomazione uditiva o del linguaggio, non necessariamente motoria — è condizione sufficiente, purché il dispositivo richiesto sia coerente con la limitazione dichiarata.

In caso di importazione del dispositivo, la documentazione deve essere presentata anche all’ufficio doganale, insieme alla dichiarazione di importazione. È uno scenario raro, ma vale la pena tenerlo presente per chi acquista da venditori extra-UE.

La detrazione IRPEF del 19% si calcola sull’intero importo pagato, IVA agevolata inclusa. Questo significa che chi ha già beneficiato dello sconto sull’imposta di acquisto ottiene un ulteriore rimborso parziale a fine anno — su una base imponibile già ridotta.