L’alternativa gratuita a Photoshop che sempre più utenti scoprono: si chiama Pinta

Molte persone pensano che per modificare una foto o creare una grafica servano programmi complessi come Photoshop, ma nella maggior parte dei casi basta uno strumento molto più leggero e immediato.

Succede spesso: aprire un software enorme solo per ritagliare un’immagine, correggere un colore o aggiungere un testo sopra uno screenshot. Per chi lavora ogni giorno al computer o semplicemente vuole sistemare una foto prima di condividerla, questa differenza si sente subito. Ed è proprio qui che entra in gioco Pinta, un editor grafico gratuito e open-source che negli ultimi anni ha conquistato molti utenti.

Un editor grafico gratuito che non complica le cose

Pinta è un programma di editing grafico disponibile per Windows, Mac e Linux. Non nasce per competere direttamente con software professionali come Photoshop, ma per offrire uno strumento semplice e veloce per tutte quelle modifiche quotidiane che non richiedono decine di pannelli o funzioni avanzate.

L’idea alla base è piuttosto chiara: rendere immediati i lavori più comuni senza costringere l’utente a studiare un programma complesso. Apri l’immagine, fai le modifiche che ti servono, salvi il file e chiudi l’applicazione. Tutto qui.

Questo approccio ha reso Pinta una scelta interessante per chi vuole modificare velocemente foto, immagini o piccoli elementi grafici senza passare attraverso suite professionali pesanti.

Una via di mezzo tra Paint e Photoshop

Nel panorama degli editor grafici, Pinta si posiziona in una zona piuttosto particolare. È più completo di strumenti semplici come MS Paint o alcune piattaforme online, ma allo stesso tempo rimane molto più leggero rispetto a programmi complessi come GIMP o Photoshop.

All’interno dell’app si trovano tutte le funzioni più utilizzate: ritaglio, disegno, riempimento colore, strumenti di testo, regolazione delle dimensioni, rotazione e diversi filtri per modificare rapidamente un’immagine.

Supporta anche molti formati diffusi come PNG, JPEG, BMP, TIFF, WebP, ICO e SVG, permettendo di lavorare senza problemi con quasi tutte le immagini che si trovano online.

Essendo un progetto open source, il programma può essere controllato e migliorato direttamente dalla comunità di sviluppatori. Questo significa anche un’altra cosa importante: i file restano sul computer dell’utente, senza sistemi di tracciamento o servizi online obbligatori.

Un’interfaccia semplice che aiuta a lavorare meglio

Uno degli aspetti che colpisce subito in Pinta è l’interfaccia. L’organizzazione degli strumenti è intuitiva e ricorda in parte quella di altri editor più conosciuti, ma senza sovraccaricare lo schermo di pulsanti e opzioni.

Sulla sinistra si trovano gli strumenti principali per disegnare o modificare l’immagine, mentre nella parte superiore sono raccolti effetti, filtri e regolazioni di luce e colore. Questa separazione aiuta a capire subito dove andare quando si vuole fare una modifica.

Per molti utenti proprio l’interfaccia è il vero punto di forza. Quando un programma è troppo complesso, capita spesso di perdere tempo solo per capire dove si trova una funzione. Con Pinta invece si entra subito nel flusso di lavoro e si riesce a concentrarsi sulla grafica.

Piccolo programma, ma con funzioni sorprendenti

A prima vista potrebbe sembrare un semplice editor di base, ma Pinta include anche strumenti più avanzati di quanto ci si aspetterebbe. Oltre ai classici pennelli e forme geometriche, sono presenti funzioni come Lasso Select, Magic Select e diversi tipi di gradienti.

Il programma supporta anche un sistema a livelli, caratteristica che permette di sovrapporre immagini, creare piccoli mockup o combinare più elementi grafici all’interno dello stesso progetto.

Per chi lavora spesso con screenshot o immagini per il web è particolarmente utile la possibilità di aggiungere rapidamente annotazioni, frecce o testi direttamente sull’immagine.

Non è un software pensato per produzioni grafiche professionali, ma proprio per questo riesce a rimanere rapido e immediato. In molti casi è proprio questo tipo di programma a risultare più utile nella vita quotidiana.

Quando si tratta di ritoccare una foto, preparare una grafica veloce o sistemare un’immagine prima di pubblicarla online, strumenti come Pinta dimostrano che non sempre serve un editor gigantesco. A volte basta qualcosa di molto più semplice.