Lego Batman: Legacy of the Dark Knight arriva prima del previsto: nuova data di uscita

I fan di Batman e dei videogiochi Lego avranno una sorpresa inaspettata: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà una settimana prima rispetto alla data inizialmente annunciata.

Il nuovo titolo sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Games è uno dei giochi più attesi dagli appassionati dei videogiochi d’azione e avventura. Inizialmente previsto per la fine di maggio, il lancio è stato anticipato di alcuni giorni, accorciando così l’attesa per milioni di giocatori.

La nuova data di uscita ufficiale è ora fissata per il 22 maggio. Il gioco sarà disponibile al lancio su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, oltre che su PC attraverso le piattaforme Steam ed Epic Games Store.

Una versione dedicata alla futura Nintendo Switch 2 è invece prevista più avanti nel corso dell’anno, anche se per il momento non è stata comunicata una data precisa.

Accesso anticipato per chi sceglie la versione Deluxe

Come accade ormai spesso con i videogiochi più importanti, anche in questo caso è prevista una forma di accesso anticipato. Chi acquisterà l’edizione Deluxe potrà iniziare a giocare con tre giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Non è l’unico incentivo pensato per i fan. Tutti coloro che effettueranno il pre-ordine riceveranno anche un contenuto speciale ispirato al celebre fumetto The Dark Knight Returns.

In particolare sarà possibile utilizzare fin dall’inizio il costume Batsuit tratto dalla storica versione del Cavaliere Oscuro creata da Frank Miller.

Un gioco che celebra la storia di Batman

Dietro lo sviluppo del progetto c’è lo studio TT Games, già noto per aver realizzato numerosi titoli Lego di grande successo.

Il team ha dimostrato negli ultimi anni di saper raccontare saghe molto complesse in chiave Lego. Un esempio è il celebre Lego Star Wars: The Skywalker Saga, che ha saputo racchiudere nove film della saga in un unico grande videogioco.

Con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight la sfida potrebbe essere ancora più interessante. Il personaggio di Batman esiste infatti da quasi novant’anni e ha attraversato fumetti, film, serie animate e videogiochi.

Questo significa che gli sviluppatori hanno a disposizione un’enorme quantità di storie, personaggi e ambientazioni da reinterpretare nello stile ironico e accessibile tipico dei giochi Lego.

Un’avventura pensata per fan e famiglie

I titoli Lego sono conosciuti per il loro approccio leggero e divertente, capace di mescolare azione, puzzle e umorismo. Anche questo nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro sembra voler seguire la stessa formula.

L’obiettivo è offrire un’esperienza che possa piacere sia ai fan storici di Batman sia a chi cerca un gioco semplice da condividere con amici e familiari.

Con l’uscita anticipata fissata per il 22 maggio, l’attesa si accorcia. Resta ora da vedere come TT Games riuscirà a trasformare quasi un secolo di storie del Cavaliere Oscuro in una nuova avventura nel mondo dei videogiochi Lego.