L'eredità tecnologica di Alex Zanardi: l'ingegneria dietro la sua handbike, come funzionava

Il 1° maggio 2026 ci ha lasciati Alex Zanardi all’età di 59 anni. Durante i funerali celebrati nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la sua handbike è stata posizionata davanti all’altare.

Non si è trattato solo di un omaggio sportivo, ma del tributo a un capolavoro di ingegneria biomeccanica che ha ridefinito il rapporto tra uomo e macchina. La storia di Alex Zanardi rappresenta uno degli esempi più straordinari di come l’ingegneria avanzata non sia solo uno strumento di performance, ma un mezzo per superare i limiti fisici e restituire il massimo potenziale umano.

Quando la tecnologia incontra la resilienza: il progetto del mezzo

La handbike utilizzata da Zanardi non era un semplice veicolo a propulsione manuale, ma il risultato di uno studio approfondito sui materiali e sull’aerodinamica. Il telaio, realizzato in fibra di carbonio e leghe derivate dal settore aerospaziale, è stato progettato per garantire un’elevata rigidità torsionale e un peso ridotto, ottimizzando ogni singola spinta generata dalla parte superiore del corpo. Il design del mezzo, inoltre, è stato studiato per minimizzare la resistenza dell’aria, richiamando l’esperienza maturata nel mondo del motorsport.

L’integrazione Human Tech e l’ergonomia su misura

Ciò che rende questo mezzo un’autentica eccellenza tecnologica è l’attenzione all’interfaccia tra l’atleta e il veicolo. I comandi del cambio e i freni erano integrati direttamente vicino alle manopole, ciò ha permesso al campione paraolimpico di controllare il mezzo ad alte velocità con estrema precisione e senza mai interrompere la trazione.

Questo connubio perfetto tra meccanica e atleta incarna pienamente il concetto di Human Tech, in cui la tecnologia non sostituisce l’essere umano ma ne potenzia le capacità. Il veicolo è diventato a tutti gli effetti un’estensione naturale del suo corpo. La sua handbike, posizionata davanti alla bara durante l’ultimo saluto, rimane l’emblema indelebile di questa rivoluzione tecnologica e umana.