Leroy Merlin ci salva da zanzare e insetti con la soluzione geniale che costa appena 10 euro

Il prodotto copre superfici fino a 20 m² e utilizza una griglia elettrificata che elimina gli insetti al contatto, adatta sia per interni che per esterni. Il dispositivo da 7W integra un indicatore di stato per verificare il funzionamento, ma non è consigliato in presenza di bambini o animali domestici a causa del sistema elettrico esposto.

Oltre al modello base, Leroy Merlin offre il dispositivo portatile Coati, che funge da torcia e repellente. Pensato per ambienti fino a 40 m², integra diverse modalità operative e funziona con batteria ricaricabile tramite USB. La durata varia tra 10 e 14 ore, riducendosi a 4,5 ore quando entrambe le funzioni sono attive. Include accessori come spazzola per pulizia, vassoio rimovibile e gancio per il posizionamento. Il prezzo di listino è €17,99. La garanzia di 3 anni aggiunge sicurezza all’utilizzo, ma resta valida la raccomandazione di evitare la presenza di bambini durante l’uso.

Come funziona la lampada di Leroy Merlin

Per aree più ampie, il modello COATI da 9W copre fino a 50 m², sfruttando due tubi LED da 4,5W come attrattivo luminoso. Il sistema elettrico elimina gli insetti al contatto con la griglia interna. È progettato principalmente per uso interno, ma può operare anche in spazi esterni protetti. Il costo di questo modello raggiunge €40,99, collocandolo nella fascia più alta della gamma ma garantendo una copertura più estesa e un’azione continua contro gli insetti volanti.

Leroy Merlin propone inoltre trappole elettriche a luce UV, destinate esclusivamente all’uso interno. Questi dispositivi catturano moscerini, falene e cimici dei letti tramite piastre adesive, senza l’impiego di pesticidi chimici. Il kit standard include due lampade, 12 schede adesive di ricambio e una spina europea, per un prezzo di €17,15. La manutenzione consiste nel sostituire periodicamente le piastre adesive, permettendo un controllo progressivo degli insetti senza odori o residui.

Un dettaglio tecnico interessante riguarda l’efficienza energetica: i modelli da 7W e 9W consumano meno di una normale lampada da tavolo, ma offrono copertura mirata e costante. Inoltre, la combinazione di attrattivo luminoso e scarica elettrica permette di eliminare gli insetti senza prodotti chimici, un vantaggio significativo in termini di sicurezza domestica e sostenibilità ambientale.

La gamma Leroy Merlin si distingue per adattabilità e prezzo competitivo. La lampada HTM, pur economica, è efficace su superfici domestiche, mentre Coati e il modello da 9W garantiscono coperture più ampie e funzionalità aggiuntive. Un’osservazione contro-intuitiva emerge dall’uso dei tubi LED: l’attrattiva luminosa funziona anche in spazi riparati esterni, dove l’azione dei classici repellenti chimici sarebbe più difficile da controllare.

La disponibilità dei dispositivi riflette l’attenzione a spazi diversi: interni, terrazzi, balconi o giardini. L’investimento varia dai 10 ai 40 euro, permettendo di modulare la scelta secondo esigenze specifiche e dimensioni degli ambienti. Il dettaglio finale riguarda la versatilità: alcuni modelli, come Coati, combinano luce e repellente, ampliando il campo di utilizzo rispetto alle soluzioni tradizionali.