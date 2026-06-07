Modem, conosci la differenza degli indirizzi? A cosa serve l’IP pubblico e quello privato

È l’indirizzo che i server esterni rilevano quando navighi o effettui operazioni online, diventando così il punto di accesso della tua rete verso il mondo esterno. Questo indirizzo viene assegnato direttamente dal provider Internet (ISP) e può essere visualizzato tramite interfacce del modem o tramite servizi online dedicati. Tra i più popolari ci sono siti come whatismyip.com, adresseip.com o ipchicken.com, che mostrano rapidamente il tuo IP pubblico in uso.

Dall’altra parte, l’IP privato serve a identificare ogni dispositivo all’interno della rete domestica o aziendale. Computer, smartphone, stampanti e altri dispositivi ricevono un indirizzo univoco che permette loro di comunicare tra loro attraverso il router, senza esporre direttamente i dati a Internet. La gestione di questi indirizzi è fondamentale per la sicurezza della rete, poiché consente di isolare la rete interna dagli accessi esterni indesiderati.

Come individuare il proprio IP

Su Windows, trovare l’IP privato è semplice: basta aprire il prompt dei comandi e digitare il comando ipconfig /all . Verranno mostrati tutti gli indirizzi associati alle schede di rete, inclusi l’IP privato del dispositivo e l’indirizzo MAC. In Windows 10, un metodo ancora più rapido consiste nel cliccare sull’icona della rete nella barra delle applicazioni, selezionare la connessione attiva e visualizzare i dettagli della connessione, dove compare l’IP privato.

Per chi utilizza macOS, il procedimento passa attraverso le Preferenze di Sistema: basta aprire la sezione Rete, selezionare la connessione in uso e leggere l’indirizzo IP privato visualizzato in alto a destra nella finestra.

L’importanza di distinguere IP pubblico e privato

Comprendere la differenza tra indirizzo pubblico e privato è essenziale per gestire correttamente la propria rete. L’IP pubblico determina la visibilità della rete verso l’esterno e viene usato per comunicazioni Internet, mentre l’IP privato regola le comunicazioni tra dispositivi interni. Questa separazione garantisce sia sicurezza sia efficienza, evitando conflitti tra dispositivi e proteggendo la rete da accessi non autorizzati.

Conoscere il proprio IP e la funzione di ciascun tipo di indirizzo è un passo fondamentale per la gestione ottimale di qualsiasi rete domestica o aziendale, aiutando a navigare in sicurezza e a configurare correttamente modem, router e dispositivi collegati.