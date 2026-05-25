L'errore che tutti commettono quando comprano un portatile (e non riguarda il prezzo)

Ci si concentra sempre su processore, schermo e autonomia, ma nel momento in cui un laptop entra davvero nella vita quotidiana è il numero di porte disponibili a cambiare completamente l’esperienza d’uso.

Succede spesso: si acquista un notebook sottilissimo, elegante, magari costosissimo, e dopo pochi giorni ci si accorge che manca sempre qualcosa. Una porta per il monitor, un ingresso USB libero, un lettore SD per trasferire foto o semplicemente un attacco Ethernet quando il Wi-Fi decide di rallentare nel momento peggiore. A quel punto iniziano ad accumularsi adattatori, hub, docking station e cavi sparsi sulla scrivania.

Nel 2026 la corsa al design ultra compatto continua, ma molti utenti stanno iniziando a rivalutare la connettività fisica. Non perché il wireless non funzioni, ma perché nella pratica avere le porte giuste significa lavorare meglio, perdere meno tempo e rendere il laptop davvero versatile.

La presenza della USB-C non basta più. Quasi tutti i notebook moderni la integrano, ma il vero problema è quanti ingressi siano disponibili. Alcuni modelli hanno soltanto due porte, e una viene spesso occupata dalla ricarica.

Nel concreto questo significa ritrovarsi senza spazio per collegare monitor esterni, SSD, microfoni o accessori vari. Ecco perché sempre più utenti esperti considerano tre porte USB-C il minimo accettabile su un portatile moderno.

La situazione diventa ancora più evidente per chi lavora in smart working o utilizza setup multipli con schermi esterni. Una sola porta occupata può trasformare un laptop premium in un dispositivo molto meno pratico di quanto sembri nelle immagini pubblicitarie.

La USB-A continua a sopravvivere contro ogni previsione

Da anni si parla della scomparsa definitiva della USB-A, eppure continua a essere ovunque. Mouse cablati, tastiere meccaniche, chiavette USB, stampanti e dischi esterni utilizzano ancora questo standard.

Molti produttori la eliminano per risparmiare spazio e rendere il notebook più sottile, ma nella vita reale questo obbliga spesso ad acquistare un hub esterno già il primo giorno. E non tutti hanno voglia di portarsi dietro adattatori per operazioni basilari.

Per questo motivo due porte USB-A rimangono ancora oggi una scelta pratica, soprattutto per chi usa il computer fuori casa o in ambienti di lavoro dove le periferiche più diffuse non sono ancora passate completamente alla USB-C.

Nonostante l’evoluzione delle connessioni video, la porta HDMI continua a essere la più utilizzata su monitor, televisori e proiettori. È il tipo di ingresso che evita problemi e funziona praticamente ovunque.

Chi collega spesso il laptop a una TV per streaming, presentazioni o lavoro sa bene quanto possa essere frustrante dover dipendere ogni volta da adattatori esterni. Anche perché basta dimenticarne uno a casa per ritrovarsi bloccati.

La DisplayPort mantiene vantaggi tecnici importanti, soprattutto in ambito professionale e gaming, ma resta molto meno diffusa sui notebook tradizionali.

Thunderbolt 4 e USB4 stanno cambiando il mercato

Tra le connessioni che stanno diventando sempre più richieste ci sono Thunderbolt 4 e USB4. Non si tratta soltanto di velocità maggiori nel trasferimento dati.

Questi standard permettono di collegare monitor ad alta risoluzione, docking station avanzate e perfino schede video esterne. Una soluzione che fino a pochi anni fa sembrava riservata a workstation professionali molto costose.

Per chi lavora con video, fotografia o multitasking pesante, avere una porta di questo tipo può fare una differenza enorme nel tempo.

Ethernet divide ancora gli utenti

La vera discussione riguarda oggi la porta Ethernet. C’è chi la considera ormai inutile e chi invece non comprerebbe mai un laptop senza RJ45 integrata.

Il motivo è semplice: il Wi-Fi moderno funziona bene quasi ovunque, ma una connessione cablata continua a offrire maggiore stabilità in molte situazioni. Gaming online, upload pesanti, streaming professionale e ambienti aziendali sono ancora legati alla rete cablata.

Allo stesso tempo, però, i produttori stanno sacrificando questa porta per ridurre spessore e peso dei notebook. E così molti utenti finiscono per affidarsi a piccoli adattatori Ethernet USB-C.

La sensazione è che il mercato stia andando verso laptop sempre più minimalisti, ma non tutti sembrano pronti a rinunciare completamente alla connettività tradizionale. Anche perché quando manca una porta davvero utile ci si accorge del problema molto più rapidamente di quanto si pensi.