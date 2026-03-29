“L'Europa rimarrà indietro se non la smette”: minaccia dagli USA

Dal punto di vista economico, della comunicazione e della geopolitica, è uno dei momenti più tesi della nostra recente storia.

Il messaggio è diretto. Se l’Europa continua a imporre regole e multe alle aziende tecnologiche americane, rischia di restare fuori dalla corsa all’intelligenza artificiale. Non è una posizione isolata, ma una linea che dagli Stati Uniti si sta ripetendo con sempre meno sfumature.

Lo scontro sulle regole

A parlare è Andrew Puzder, ambasciatore statunitense presso l’Unione Europea. Il punto che solleva riguarda la strategia europea: regolamentare, sanzionare, intervenire sul mercato digitale. Da Washington questa impostazione viene vista come un ostacolo.

Negli ultimi anni Bruxelles ha colpito più volte colossi come Google, Apple e Meta, con multe che hanno superato i miliardi. L’obiettivo europeo è chiaro: evitare posizioni dominanti e proteggere utenti e concorrenza. Ma dall’altra parte si legge una dinamica diversa, più vicina a una pressione diretta sulle aziende americane.

Puzder lo dice senza giri di parole. L’Europa, se vuole partecipare allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha bisogno di infrastrutture, dati e data center che oggi sono in larga parte controllati da aziende statunitensi. Se queste aziende riducono la loro presenza, il sistema europeo si indebolisce.

La partita sull’intelligenza artificiale

Il nodo è qui. L’intelligenza artificiale non è solo software, ma anche capacità di calcolo, accesso ai dati e investimenti su larga scala. Elementi che, oggi, sono concentrati soprattutto negli Stati Uniti.

Secondo la posizione americana, regole troppo rigide rischiano di rallentare questo processo. Non perché fermino l’innovazione in senso generale, ma perché spingono le aziende a investire altrove. Meno data center, meno infrastrutture locali, meno presenza industriale.

L’Europa, però, non arretra. Le istituzioni continuano a sostenere che le regole valgono per tutti e che il mercato deve restare equilibrato. Il Digital Services Act va proprio in questa direzione. L’ultimo caso riguarda Snapchat, con un’indagine aperta sulla tutela dei minori online.

Le conseguenze economiche

La tensione non resta sul piano teorico. Si traduce in rapporti commerciali più complessi. Gli Stati Uniti hanno già ventilato l’ipotesi di dazi e restrizioni verso i paesi che introducono normative considerate penalizzanti per le aziende americane.

Un segnale concreto si è visto con la multa a Google da 2,95 miliardi di euro, legata alla gestione della pubblicità online. Un intervento che per Bruxelles serve a riequilibrare il mercato, ma che da Washington viene interpretato come una misura ostile.

Il rischio è quello di una frammentazione. Da una parte un mercato europeo più regolato, dall’altra un ecosistema tecnologico che si sviluppa altrove, con tempi e regole diversi.

Cosa cambia nella vita quotidiana

Il tema sembra distante, ma non lo è. Le decisioni su queste piattaforme incidono su servizi usati ogni giorno. Motori di ricerca, social network, strumenti di lavoro, sistemi di pagamento. Tutto passa da lì.

Se le aziende riducono la presenza in Europa, alcuni servizi potrebbero cambiare. Meno investimenti locali, meno sviluppo di infrastrutture, possibili differenze tra ciò che è disponibile negli Stati Uniti e ciò che resta in Europa.

Dall’altra parte, mantenere regole rigide significa continuare a limitare pratiche considerate scorrette, soprattutto sull’uso dei dati e sulla pubblicità. Due approcci diversi, che difficilmente si incontrano.

La questione resta aperta. Da una parte la necessità di regolare, dall’altra quella di restare competitivi in un settore che si muove rapidamente. In mezzo c’è un equilibrio che, al momento, non sembra ancora definito.