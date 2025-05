Lidl "A prova di Chef": le offerte imperdibili in cucina dal 15 maggio

Hai voglia di trasformare la tua cucina in una vera brigata da chef? Lidl lancia la nuova campagna “A prova di Chef”, con una selezione di accessori e piccoli elettrodomestici a prezzi davvero interessanti, disponibili in tutti i punti vendita dal 15 maggio. Dalla friggitrice ad aria alla macchina per la pasta fresca, le proposte sono pensate per semplificare (e arricchire) ogni fase della preparazione culinaria.

I protagonisti della settimana “A prova di Chef”

Forno elettrico per pizza Ariete – 69 euro

Un must per gli amanti della pizza fatta in casa: cuoce in pochi minuti ad alte temperature, ideale per ottenere un risultato da vera pizzeria.



Friggitrice ad aria MasterPRO – 49 euro

Croccantezza garantita senza olio. Perfetta per patatine, verdure e secondi piatti più leggeri ma gustosi.

Impastatrice planetaria Silvercrest – 49 euro

Alleata ideale per impasti dolci o salati, dotata di diverse velocità e accessori. Inclusi 3 anni di garanzia.

Gelatiera Silvercrest – 19,99 euro

Per gelati e sorbetti freschi fatti in casa in meno di 30 minuti. Un accessorio irrinunciabile per l’estate.

Macchina elettrica per pasta fresca – 89 euro

Per chi ama la pasta fatta in casa: impasta e tira la sfoglia in modo automatico e preciso.

Ceppo portacoltelli da 6 pezzi – 19,99 euro

Design moderno e funzionale, perfetto per avere sempre a portata di mano i coltelli giusti.

Tritatutto elettrico MasterPRO – 24,99 euro

Compagno perfetto per tagliare erbe, verdure, noci e molto altro in pochi secondi.

Accessori da veri intenditori

Set teglie per pizza con supporto (5 pezzi) – 12,99 euro

Copri piano cottura in vetro – 7,99 euro

Taglieri in legno – a partire da 4,99 euro

Formaggera, set oliera o spruzzatori olio/aceto – 4,99 euro

Sottopentola o sottobicchieri in sughero – a partire da 1,99 euro

Angolo caffè: tutto l’occorrente per una pausa perfetta

Per gli amanti del caffè, Lidl propone diversi accessori utili:

Montalatte elettrico – 19,99 euro

Macinacaffè elettrico – 8,99 euro

Pressacaffè o contenitore fondi – 5,99 euro

Caffettiera Pedrini 3 tazze – 11,99 euro

Frullino montalatte – 6,99 euro

Quando iniziano le offerte?

Tutti i prodotti saranno disponibili a partire dal 15 maggio nei punti vendita Lidl. Come sempre, le scorte sono limitate: se vuoi arricchire la tua cucina con strumenti pratici e professionali a prezzi accessibili, è consigliabile non aspettare troppo.