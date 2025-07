Lidl lancia il tagliaerba a benzina PARKSIDE a soli 129 euro

Un nuovo arrivo nella gamma di prodotti Lidl sta catturando l’attenzione degli appassionati di giardinaggio: il tagliaerba PARKSIDE a benzina, offerto al sorprendente prezzo di 129 euro. Questo dispositivo rappresenta una combinazione perfetta tra prestazioni professionali e accessibilità economica, ideale per chi desidera mantenere il proprio prato in perfette condizioni senza investire in attrezzature costose.

Il cuore del nuovo tagliaerba benzina PARKSIDE è un motore OHV a 4 tempi con una cilindrata di 127 cm³, che garantisce potenza e affidabilità durante l’uso. La scelta di un motore a benzina elimina la necessità di preoccuparsi di cavi elettrici o batterie da ricaricare, offrendo una libertà di movimento completa e una continuità operativa senza interruzioni. Questo lo rende un’opzione ideale per chi cerca praticità e autonomia.

La versatilità è uno dei punti di forza principali di questo modello. Grazie alla possibilità di selezionare tra tre diverse altezze di taglio (30, 48 e 66 mm), il dispositivo si adatta facilmente a diverse esigenze di manutenzione del prato. Inoltre, il tagliaerba è dotato di un capiente sacco di raccolta da 35 litri, perfetto per giardini di medie dimensioni. Per chi preferisce una gestione più ecologica dei residui, è incluso un mulching kit, che permette di trasformare l’erba tagliata in fertilizzante naturale.

La praticità d’uso non si limita alle prestazioni di taglio. Il design ergonomico del manico e le ruote ben dimensionate garantiscono una manovrabilità ottimale, anche su terreni irregolari. Inoltre, nella confezione sono inclusi accessori utili come una chiave per candele e un cacciavite, pensati per semplificare la manutenzione ordinaria del dispositivo. Questi dettagli riflettono l’attenzione di Lidl nel fornire prodotti completi e pronti all’uso.

Il tagliaerba PARKSIDE rappresenta un’alternativa economica ma altamente performante rispetto ai modelli premium presenti sul mercato. Nonostante il prezzo competitivo, non sacrifica funzionalità o durata, confermando l’impegno di Lidl nel rendere accessibili prodotti di qualità a un pubblico ampio. Questo modello è la scelta ideale per chi cerca una soluzione pratica, efficiente e conveniente per la cura del proprio giardino.

Il nuovo tagliaerba benzina PARKSIDE a 129 euro è una proposta imperdibile per chi desidera combinare tecnologia avanzata, semplicità d’uso e risparmio. Grazie alla sua robustezza, versatilità e al mulching kit incluso, si posiziona come un’opzione di valore per tutti gli appassionati di giardinaggio.