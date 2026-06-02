Linux 7.1 torna verso il rilascio stabile: Torvalds archivia il caos dei contributi AI

Linux 7.1 sembra aver ritrovato una strada più regolare verso il rilascio stabile, dopo settimane complicate dentro la community del kernel.

Linus Torvalds lo ha indicato nelle scorse ore nel consueto aggiornamento agli sviluppatori, lasciando intendere che il ciclo di sviluppo stia tornando più ordinato. Alle spalle restano però discussioni non banali, tra polemiche sui contributi generati con strumenti di intelligenza artificiale e richieste di correzione arrivate quando il lavoro era ormai in una fase avanzata. Il risultato è un passaggio delicato per Linux 7.1, chiamato a chiudere il percorso verso la versione stabile senza nuove scosse.

Dopo le polemiche sull’AI, la RC6 abbassa il rumore nel ciclo di sviluppo

La sesta release candidate di Linux 7.1, la RC6, arriva dopo due settimane tutt’altro che lineari per chi segue da vicino il lavoro sul kernel. Prima Torvalds aveva richiamato alcuni contributori che, usando strumenti di intelligenza artificiale, segnalavano problemi senza poi accompagnarli con patch o soluzioni concrete. Poi era tornato sul punto, chiedendo di non mandare fix secondari a ciclo ormai avanzato. Nulla di drammatico, ma abbastanza da appesantire l’atmosfera attorno al rilascio.

Nel nuovo messaggio alla mailing list, però, Torvalds ha fatto capire che la situazione si è calmata. La RC6 è più piccola della RC5, anche se non si può parlare di una build leggerissima, visto l’accumulo di interventi legati anche all’uso di strumenti automatici. Il dato importante è un altro: le dimensioni sono tornate più vicine alla norma. Per questo Linux 7.1 potrebbe rientrare in un ciclo di rilascio standard, senza allungare troppo la fase di test. Il senso del messaggio è semplice: sembra tutto più normale. E, nel mondo del kernel, spesso è già una buona notizia.

Driver, rete e filesystem: cosa cambia nell’ultima tornata di fix

L’ultima serie di correzioni riguarda soprattutto i driver Linux, con interventi distribuiti tra GPU, rete, USB, porte seriali, audio e sottosistema SCSI. Non c’è un blocco unico a dominare la scena, ma tanti aggiustamenti sparsi, come accade di solito nelle fasi finali prima del rilascio stabile. Sono arrivati anche aggiornamenti al networking core e ai self-test, gli strumenti usati dagli sviluppatori per controllare che le modifiche non portino nuove regressioni.

Tra i fix citati ci sono anche correzioni per architetture hardware, filesystem e altri interventi minori. Sul fronte dei dispositivi, la RC6 di Linux 7.1 migliora la compatibilità con ASUS ROG RAIKIRI II, GameSir Nova 2 Lite e alcuni dispositivi Lenovo Go. Corretto anche un problema di over-read nel gestore del Lenovo X12 Tab, un intervento più delicato rispetto ai normali aggiustamenti di routine. Sono dettagli tecnici, certo. Ma sono proprio dettagli come questi a pesare quando il kernel deve funzionare su migliaia di configurazioni diverse.

Tempi di rilascio e aggiornamenti: perché conviene aspettare la propria distribuzione

Se il ritmo resterà questo, la prossima settimana potrebbe arrivare l’ultima release candidate prima della versione finale di Linux 7.1. Dopo quel passaggio, il kernel sarà spostato verso il ramo stabile e reso disponibile pubblicamente. Come sempre, i tempi dipenderanno dai test e dall’eventuale comparsa di bug importanti negli ultimi giorni. Per ora, Torvalds non ha segnalato allarmi.

Per gli utenti comuni, però, il consiglio resta lo stesso: meglio aspettare l’aggiornamento della propria distribuzione. Installare a mano un nuovo kernel Linux può creare instabilità, soprattutto su computer usati tutti i giorni o con driver particolari. Le distribuzioni più rapide, come Arch Linux e Fedora, saranno probabilmente tra le prime a portare l’aggiornamento quando sarà pronto. Per tutti gli altri, aspettare qualche giorno o qualche settimana non cambierà molto. Anzi, spesso evita guai inutili.