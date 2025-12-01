Linux kernel 6.18: miglioramenti per gaming, sicurezza e prestazioni

Il nuovo Linux kernel 6.18, disponibile dal 30 novembre 2025, segna un punto di svolta nell’ecosistema open source con interventi strategici su tre fronti cruciali: l’esperienza gaming su dispositivi portatili, le prestazioni di sistema e le politiche di sicurezza. Tra le novità spiccano il supporto dedicato a GPD Win 4 e ASUS ROG Ally, accelerazioni UDP fino al 47%, e il primo driver DRM scritto in Rust, mentre la comunità dello sviluppo fa i conti con la decisione di escludere il file system Bcachefs per motivi procedurali.

Gaming portatile: l’attenzione del kernel verso i dispositivi handheld

L’ambito del gaming portatile riceve particolare attenzione con un driver HWMON specifico per i dispositivi GPD, che ottimizza la gestione termica e dei sensori in modo decisivo. Le correzioni significative risolvono anche anomalie rilevanti su ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go 2, eliminando interrupt spurii e malfunzionamenti NVMe che affliggevano gli utenti. Non è stato tralasciato il settore audio: il jack del controller DualSense di Sony torna finalmente operativo con pieno supporto microfono, rendendo questi aggiornamenti particolarmente vantaggiosi per chi utilizza Linux su handheld.

Innovazioni grafiche e il debutto della sicurezza della memoria

Nel comparto grafico, il driver Nouveau open source di NVIDIA adotta di default il firmware GSP per architetture Turing e Ampere, migliorando significativamente l’efficienza energetica. Ancora più rilevante è il debutto di un driver DRM scritto in Rust per GPU ARM Mali: una vera e propria pietra miliare che apre la strada verso driver a memoria sicura nel kernel, rappresentando un salto generazionale nella sicurezza del codice di basso livello.

Prestazioni sistemiche: Sheaves e l’ottimizzazione dei carichi di lavoro

Le prestazioni ricevono una spinta decisiva grazie a Sheaves, un meccanismo innovativo che introduce cache slab per CPU, riducendo la contesa sulle risorse condivise e migliorando reattività e multitasking in modo tangibile. Anche i file system vedono benefici concreti e misurabili: exFAT accelera fino a 16 volte il caricamento da schede SD e drive USB, mentre XFS abilita di default l’fsck online, permettendo riparazioni senza disattivare il sistema.

Sicurezza potenziata: dalla firma dei programmi BPF ai multipli LSM

Sul fronte sicurezza debutta la firma dei programmi BPF, che verifica l’integrità del codice dinamico prima dell’esecuzione con rigore procedurale, e migliora il supporto a LSM multipli per sovrapporre politiche come SELinux e AppArmor in modo flessibile. Questo approccio layered consente agli amministratori di sistema di implementare strategie di sicurezza più granulari e adattabili alle proprie esigenze.

Prestazioni di rete: UDP e difesa dagli attacchi

La rete registra miglioramenti straordinari fino al 47% nelle prestazioni UDP, rafforzando resilienza e difesa dagli attacchi DDoS in modo significativo. Questi guadagni di performance si traducono in una migliore responsività per i servizi critici e una capacità superiore di gestire carichi di traffico massicci senza degradazione del servizio.

La controversia di Bcachefs: governance e collaborazione comunitaria

La decisione di rimuovere Bcachefs dal ramo principale del kernel non riflette problemi tecnici di rilievo, ma piuttosto la mancata adesione del manutentore alle procedure comunitarie consolidate. Questa scelta riaprende dibattiti significativi su governance e collaborazione nel progetto, sottolineando l’importanza della comunicazione e del rispetto dei protocolli di sviluppo nel grande ecosistema open source.