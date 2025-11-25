Logitech G305 Lightspeed wireless, sconto del 53% su Amazon a 34,99 euro

Se stai cercando un mouse da gaming che non ti svuoti il portafoglio, quello che stai per leggere potrebbe cambiarti la prospettiva su quanto sia possibile spendere bene. Il Logitech G305 Lightspeed è disponibile su Amazon a soli €34,99, un prezzo che rappresenta uno sconto brutale del 53% rispetto ai €74,99 di listino. Non è uno di quegli sconti marginali che trovi ogni due per tre: stiamo parlando di quasi quaranta euro di differenza, una cifra che in questa fascia di prezzo fa la differenza.

Se hai sempre pensato che la qualità nel gaming richieda investimenti massicci, è il momento di ricrederti. Questo mouse compatto e wireless dimostra che è possibile ottenere prestazioni competitive senza dissanguarsi, e l’occasione su Amazon merita davvero di essere colta al volo.

Specifiche da professionista a prezzo da principiante

Quello che rende il G305 Lightspeed davvero interessante è la combinazione di caratteristiche tecniche che normalmente troveresti in mouse molto più costosi. Il sensore ottico HERO raggiunge i 12000 DPI, garantendoti la precisione necessaria sia per i movimenti delicati che per quelli scattanti.

La tecnologia LIGHTSPEED riduce la latenza a appena 1 millisecondo, quel margine infinitesimale che separa la vittoria dalla sconfitta nei titoli competitivi. Il peso di soli 99 grammi lo rende estremamente maneggevole, perfetto per chi vuole rapidi e controllati durante le sessioni di gioco intenso.

Con una batteria AA, raggiungi fino a 250 ore di autonomia: è una libertà che non possiedi con i mouse cablati. I 6 pulsanti programmabili permettono di memorizzare i comandi personali, mantendo le configurazioni salvate anche quando cambi dispositivo.

Il ricevitore USB nano facilita enormemente la portabilità, rendendolo ideale sia per le sessioni da casa che per chi ha bisogno di muoversi tra postazioni diverse.

L’occasione perfetta per chi sa riconoscere il valore

Certo, sotto i quaranta euro dovrai rinunciare a qualcosa: niente illuminazione RGB, niente pesi intercambiabili. Ma è un compromesso intelligente: questo mouse è pensato per i giocatori che non cadono nella trappola del marketing e sanno distinguere ciò che serve da ciò che è solo fronzolo.

Se sei un principiante che vuole iniziare senza spendere una fortuna, un viaggiatore che cerca affidabilità portatile, o semplicemente qualcuno che desidera una periferica secondaria performante, il G305 è quello che stai cercando. A questo prezzo, è semplicemente impossibile trovare di meglio.

