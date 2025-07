Logitech MX Keys S in offerta: comfort premium e versatilità a prezzo ribassato

Se stai cercando un’occasione che non si vede tutti i giorni per rivoluzionare la tua postazione di lavoro o di studio, fermati un attimo: la Logitech MX Keys S con layout italiano QWERTY è ora disponibile su Amazon a un prezzo che fa davvero gola. Da 129 euro scende a soli 89,90 euro, garantendo un risparmio di 30 euro rispetto al listino ufficiale. Un’offerta così vantaggiosa non capita spesso, soprattutto per una tastiera wireless premium che punta tutto su comfort, tecnologia avanzata e design raffinato.

Un concentrato di tecnologia e versatilità

La Logitech MX Keys S è un vero e proprio strumento di produttività che ti semplifica la vita. Uno dei suoi punti di forza è la possibilità di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro con un semplice tocco, sia tramite Bluetooth Low Energy che con il ricevitore Logi Bolt incluso nella confezione. Che tu lavori su Windows, macOS, Linux, Chrome OS o iPadOS, la compatibilità è totale e immediata, senza bisogno di configurazioni complicate.

L’esperienza di digitazione è superiore: i tasti sagomati a sfera accolgono le dita e rendono ogni battuta precisa e silenziosa, mentre il profilo sottile richiama la sensazione di scrivere su un laptop di alta gamma. In più, la retroilluminazione intelligente dei tasti si attiva automaticamente quando avvicini le mani, regolando la luminosità in base all’ambiente circostante: lavorare al buio o con poca luce non sarà più un problema.

La ricarica? Veloce e pratica, grazie alla porta USB-C e al cavo fornito. E per chi già utilizza altri dispositivi della serie Master, l’integrazione con il software Logi Options+ apre le porte a funzioni avanzate come il trasferimento di file e testi tra più computer, rendendo ogni workflow più fluido e intelligente. Non manca un occhio di riguardo alla sostenibilità, con componenti in plastica realizzati in materiali riciclati post-consumo, per un acquisto responsabile e al passo coi tempi.

L’autonomia, poi, è sorprendente: fino a 10 giorni di utilizzo con la retroilluminazione attiva, che diventano addirittura 5 mesi se la spegni.Le dimensioni compatte (43,02 x 13,16 x 2,05 cm) e il peso di soli 810 grammi rendono la MX Keys S perfetta per chi cerca praticità senza rinunciare a prestazioni da top di gamma.

Un’offerta da cogliere al volo

Che tu debba lavorare in ufficio, a casa o in mobilità, questa tastiera si adatta perfettamente a ogni esigenza. La promozione attuale su Amazon è una di quelle occasioni che vanno prese al volo: con uno sconto così importante su un prodotto di questa fascia, aspettare potrebbe significare perdere l’opportunità di portarsi a casa uno degli accessori più apprezzati dai professionisti e dagli appassionati di tecnologia. Scegli ora la qualità, la versatilità e il comfort della Logitech MX Keys S in super sconto: la tua esperienza di scrittura non sarà più la stessa.

