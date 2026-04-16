L'UE modifica le regole: dal 2027 tutti i telefoni dovranno includere una funzionalità che ne prolunghi la durata

L’Europa accelera sulla transizione verso un modello tecnologico più sostenibile e lo fa intervenendo su uno degli oggetti più diffusi nella vita quotidiana: lo smartphone.

Non è una svolta improvvisa, ma l’evoluzione di una strategia che negli ultimi anni ha puntato a ridurre l’impatto ambientale dei consumi digitali, agendo su produzione, utilizzo e smaltimento dei dispositivi elettronici.

Il punto di partenza è sotto gli occhi di tutti. La sostituzione frequente dei telefoni, spesso motivata più da esigenze di aggiornamento che da reali guasti, genera ogni anno una quantità enorme di rifiuti elettronici. A questo si aggiunge la pressione sulle materie prime: molti componenti degli smartphone derivano da risorse limitate, difficili da estrarre e con un impatto ambientale significativo.

Per invertire questa tendenza, l’Unione Europea ha definito nuove regole nell’ambito della progettazione ecocompatibile. L’obiettivo è chiaro: allungare la vita dei dispositivi e ridurre la necessità di sostituirli nel breve periodo.

Batterie più resistenti e sostituibili

Il cambiamento più evidente riguarda le batterie degli smartphone, da sempre il punto debole di questi dispositivi. Le nuove norme impongono standard più elevati di durata: le batterie dovranno mantenere prestazioni adeguate anche dopo numerosi cicli di ricarica, evitando quel progressivo calo che spesso spinge gli utenti a cambiare telefono.

Ma non solo. I produttori saranno obbligati a progettare dispositivi che permettano la sostituzione della batteria senza operazioni complesse o interventi specialistici. Un passaggio che segna una rottura con gli ultimi anni, in cui molti modelli sono diventati sempre più difficili da aprire e riparare.

Accanto alle batterie, la normativa interviene su un altro punto critico: la disponibilità di pezzi di ricambio e il supporto software. Le aziende dovranno garantire componenti per diversi anni e assicurare aggiornamenti del sistema operativo per un periodo minimo definito.

Si tratta di una risposta diretta al fenomeno dell’obsolescenza programmata, che negli ultimi anni ha alimentato un ciclo continuo di acquisti e sostituzioni. L’idea è quella di spostare il mercato verso un modello più duraturo, in cui il valore di un dispositivo non si esaurisce nel giro di pochi anni.

Tempi e impatto sul mercato

Le nuove regole non entreranno in vigore subito. Il quadro normativo è già stato definito, ma i produttori avranno tempo per adeguarsi. La scadenza fissata è il 2027: da quel momento, tutti gli smartphone venduti nell’Unione Europea dovranno rispettare questi requisiti.

Questo periodo di transizione servirà alle aziende per ripensare design e processi produttivi. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un cambiamento strutturale che potrebbe ridefinire l’intero settore.

Un nuovo rapporto con la tecnologia

Il vero impatto, però, si misurerà nelle abitudini quotidiane. Se i dispositivi dureranno di più e saranno più facili da riparare, anche il rapporto degli utenti con la tecnologia potrebbe cambiare. Meno sostituzioni impulsive, più attenzione alla manutenzione, una percezione diversa del valore degli oggetti digitali.

Resta da capire come reagirà il mercato, storicamente spinto dall’innovazione continua e dal desiderio di novità. Ma la direzione è ormai tracciata: l’Europa punta a una tecnologia meno usa-e-getta e più sostenibile, dove la durata torna a essere un criterio centrale.

E forse, per la prima volta dopo anni, cambiare smartphone non sarà più un gesto automatico, ma una scelta da valutare con più attenzione.