macOS 27 prepara il Mac alla nuova Siri: cosa aspettarsi dalla WWDC

Apple presenterà macOS 27 alla WWDC 2026 e il nuovo aggiornamento potrebbe segnare una fase molto diversa per Siri, Apple Intelligence e il futuro dei Mac.

Il keynote è fissato per lunedì 8 giugno, quando l’azienda mostrerà le prossime versioni delle sue piattaforme software. Per il Mac, l’attenzione sarà concentrata su intelligenza artificiale, stabilità, compatibilità e possibili cambiamenti pensati per i modelli futuri.

Il nome ufficiale di macOS 27 non è ancora trapelato. La prima beta per sviluppatori dovrebbe arrivare subito dopo il keynote, mentre la beta pubblica è attesa più avanti, con rilascio finale in autunno. Come sempre, molte funzioni potrebbero cambiare durante i test, ma le indiscrezioni già circolate indicano una direzione precisa: meno rivoluzioni estetiche e più lavoro sull’esperienza quotidiana.

Siri potrebbe diventare molto più utile sul Mac

La novità più attesa riguarda Siri. Secondo le anticipazioni, Apple starebbe preparando un’app dedicata anche su macOS, con cronologia delle conversazioni e interazioni più vicine a quelle dei chatbot moderni. L’obiettivo sarebbe rendere l’assistente meno rigido, più capace di sostenere dialoghi continui e più integrato con ciò che l’utente fa ogni giorno sul Mac.

Dentro questo percorso rientrano anche le funzioni di Apple Intelligence promesse in passato e più volte rinviate. Siri dovrebbe diventare più personale, capace di recuperare contesto da app come Mail, Messaggi e Calendario, sempre con i limiti e i controlli previsti da Apple. È il passaggio che molti utenti aspettano davvero: non una Siri solo più brillante nelle risposte, ma un assistente in grado di capire meglio richieste legate alla vita reale.

Più stabilità e primi segnali per i Mac touch

macOS 27 dovrebbe puntare molto anche su stabilità e prestazioni. Diverse indiscrezioni descrivono un aggiornamento meno spettacolare, ma più concentrato su bug, reattività e qualità generale del sistema. Sarebbe una scelta sensata dopo anni in cui Apple ha spinto molto su design, continuità tra dispositivi e nuove funzioni, lasciando però alcuni utenti con la sensazione di un sistema da rifinire.

Un altro fronte riguarda il possibile arrivo di Mac con schermo touch. Apple starebbe preparando ottimizzazioni dell’interfaccia per rendere alcuni elementi più facili da usare con le dita, come menu e controlli contestuali. Non è detto che queste modifiche siano subito visibili a tutti: potrebbero restare nascoste fino al lancio di un futuro MacBook Pro o MacBook Ultra con touchscreen, atteso non prima del 2027.

Addio ai Mac Intel e stop a vecchie tecnologie

macOS 27 dovrebbe segnare anche un taglio netto con il passato. Dopo macOS Tahoe, Apple ha indicato che i Mac con processori Intel non riceveranno più le principali versioni del sistema operativo. Il nuovo aggiornamento dovrebbe quindi essere riservato ai Mac con chip Apple Silicon, a partire da M1. I vecchi modelli potrebbero continuare a ricevere patch di sicurezza, ma resteranno fuori dalle novità principali.

C’è poi un dettaglio importante per chi usa ancora vecchie soluzioni di backup. Da macOS 27, i Mac non supporteranno più AirPort Time Capsule e altre unità basate su Apple Filing Protocol per Time Machine. I backup richiederanno sistemi compatibili con protocolli più recenti come SMBv2 e SMBv3. È una modifica tecnica, ma concreta: chi ha ancora un setup datato dovrà prepararsi per tempo.

Il quadro generale racconta un aggiornamento meno appariscente di altri, ma potenzialmente molto importante. Se Apple riuscirà a rendere Siri più credibile, migliorare la qualità di sistema e accompagnare il passaggio definitivo verso Apple Silicon, macOS 27 potrebbe diventare uno di quegli update che cambiano il Mac più nell’uso quotidiano che nelle schermate promozionali.