Samsung Notes e OneNote si separano: la sincronizzazione ha una data di scadenza

Samsung Notes smetterà di sincronizzarsi con Microsoft OneNote dopo luglio 2026, chiudendo una funzione utile per chi usa Galaxy e PC Windows insieme.

La novità non arriva da un annuncio ufficiale dettagliato, ma da un avviso comparso direttamente nell’app Samsung Notes e poi verificato da più fonti. Per molti utenti non sarà un cambiamento enorme, ma per chi prende appunti su smartphone o tablet Galaxy e li consulta sul computer può diventare un piccolo problema pratico.

La funzione interessata è Sync to Microsoft OneNote, cioè il collegamento che permetteva di far comparire le note create in Samsung Notes anche dentro l’ambiente Microsoft. Non era una sincronizzazione completa e perfetta, perché le note non potevano essere modificate liberamente da OneNote come se fossero nate lì. Era però un ponte comodo tra due ecosistemi molto usati: quello Galaxy e quello Windows.

Cosa succede da luglio 2026

Dopo luglio 2026, le nuove note e le modifiche create in Samsung Notes non verranno più sincronizzate con Microsoft OneNote. In pratica, chi usa un Galaxy per scrivere appunti veloci, liste, idee o promemoria non potrà più contare su quel passaggio automatico verso il PC tramite OneNote. Le note resteranno nell’app Samsung, ma il collegamento con l’app Microsoft verrà interrotto.

La buona notizia è che i contenuti già sincronizzati non dovrebbero sparire. Le note già presenti nel feed di OneNote dovrebbero restare accessibili anche dopo la chiusura della funzione. Il punto, quindi, non riguarda tanto la perdita immediata degli appunti esistenti, quanto il futuro: da agosto in poi non ci sarà più lo stesso flusso automatico tra le due app.

Perché è un cambiamento importante

Questa integrazione era nata nel 2020, quando Samsung e Microsoft avevano rafforzato la collaborazione tra Galaxy e Windows. Per chi usava un telefono Galaxy, un tablet e un PC, la sincronizzazione con OneNote offriva un modo semplice per ritrovare almeno parte dei propri appunti su più dispositivi. Non era una soluzione professionale completa, ma per tanti utenti bastava.

La decisione arriva in un momento in cui Samsung sta lavorando molto sul proprio ecosistema, tra Galaxy AI, app proprietarie, dispositivi indossabili, tablet e laptop Galaxy Book. Non c’è una spiegazione ufficiale, quindi non si può dire con certezza che si tratti di una strategia per chiudere di più il sistema. È però chiaro che chi lavora ogni giorno tra app Samsung e servizi Microsoft avrà un’opzione in meno.

Cosa possono fare gli utenti

Chi dipende da questa funzione dovrebbe iniziare a controllare le proprie impostazioni di sincronizzazione e valutare un’alternativa prima della scadenza. Una possibilità è continuare a usare Samsung Notes dentro l’ecosistema Galaxy, sfruttando smartphone, tablet e, dove disponibile, l’app su PC. Un’altra strada è spostare gradualmente gli appunti più importanti direttamente su OneNote o su un’altra app multipiattaforma.

La scelta migliore dipende dal modo in cui si lavora. Chi usa soprattutto dispositivi Galaxy potrebbe non avvertire troppo il cambiamento, mentre chi alterna spesso telefono Samsung e PC Windows dovrà riorganizzare il proprio flusso. Il consiglio è non aspettare l’ultimo momento: esportare o ricopiare gli appunti più importanti, verificare cosa è già visibile in OneNote e decidere quale app usare come archivio principale prima che la sincronizzazione venga interrotta.