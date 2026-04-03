Mai visto nulla di simile da IKEA: arriva la lampada Bluetooth che rivoluziona l'arredo di casa

Ikea, spesso e volentieri, è veramente capace di sorprendere tutti quanti, come testimoniato da questa precisa occasione.

Design decorativo, illuminazione diffusa e riproduzione musicale convergono in un prodotto pensato per integrare estetica e funzionalità nell’ambiente domestico.

La KULGLASS Lampada/cassa Bluetooth si inserisce in una categoria sempre più diffusa di dispositivi ibridi, in cui l’illuminazione si combina con l’intrattenimento audio. Proposta in due varianti cromatiche, rosso marrone/rosa e verde scuro, questa soluzione punta su una integrazione tra oggetto d’arredo e tecnologia, mantenendo un profilo adatto sia a contesti domestici sia a momenti di socialità.

Design e funzione: un unico oggetto per più utilizzi

L’elemento distintivo della KULGLASS è la fusione tra lampada e cassa audio, che consente di ridurre il numero di dispositivi presenti in casa senza rinunciare alle funzionalità principali.

Il paralume in vetro contribuisce a creare una luce diffusa e uniforme, pensata per ambienti come soggiorni o camere da letto. Allo stesso tempo, il dispositivo integra un sistema audio progettato per accompagnare diverse situazioni d’uso, dalla riproduzione musicale all’ascolto di podcast. Questa combinazione rende il prodotto adatto a chi cerca una soluzione compatta, in cui estetica e prestazioni convivono in un unico oggetto.

Dal punto di vista sonoro, la KULGLASS offre una configurazione composta da woofer da 3,5 pollici e tweeter da 1,5 pollici, con una potenza complessiva di 20 W.

La resa è orientata a un suono bilanciato, con bassi definiti e frequenze alte progettate per mantenere chiarezza nei dettagli. L’intervallo di frequenza dichiarato copre una gamma ampia, permettendo una riproduzione adeguata per l’uso domestico.

Il dispositivo si collega tramite tecnologia Bluetooth, consentendo la connessione con smartphone, computer o altri dispositivi compatibili senza necessità di cavi aggiuntivi.

Funzioni integrate e controllo della musica

Tra le funzionalità principali, spicca l’integrazione con Spotify Tap, che permette di avviare rapidamente la riproduzione dei contenuti basandosi sulla cronologia di ascolto.

Questa funzione consente di riprendere la musica dal punto in cui era stata interrotta o di esplorare nuovi brani con un semplice comando, senza passaggi complessi attraverso l’applicazione.

È inoltre presente la modalità multi-cassa, che permette di collegare più dispositivi compatibili per diffondere lo stesso contenuto audio in ambienti diversi, ampliando la copertura sonora.

Illuminazione e atmosfera domestica

La componente luminosa non è secondaria. Il paralume in vetro è progettato per offrire una illuminazione decorativa, capace di adattarsi a contesti differenti, dalla lettura al relax serale.

L’integrazione tra luce e suono consente di creare un ambiente coerente, in cui entrambi gli elementi contribuiscono alla percezione dello spazio. La possibilità di combinare musica e illuminazione rende il dispositivo particolarmente adatto a situazioni conviviali o momenti di pausa.

Con dimensioni contenute e un design curato, la KULGLASS si colloca come soluzione versatile per diversi ambienti domestici. L’altezza e il diametro permettono un posizionamento su tavoli, comodini o superfici d’appoggio, senza occupare spazio eccessivo.

Il grado di protezione IP20 indica un utilizzo destinato agli interni, mentre il cavo di alimentazione consente un collegamento stabile alla rete elettrica.

Un prodotto tra arredo e tecnologia

La KULGLASS rappresenta un esempio di come i dispositivi tecnologici stiano evolvendo verso una maggiore integrazione con l’arredo. Non si tratta solo di un diffusore audio o di una lampada, ma di un oggetto progettato per unire funzionalità e presenza estetica.

In questo senso, il prodotto si inserisce in una tendenza più ampia che punta a semplificare l’ambiente domestico, concentrando più funzioni in un unico elemento e riducendo la separazione tra tecnologia e design.