Meglio di una Smart e costa meno di 7.500 euro: quest'auto sta per invadere il mercato ed è già boom di prenotazioni

La Smart è un’automobile famosa per i costi al ribasso, tuttavia anche questo modello non sembra essere particolarmente da meno.

Il mercato cinese dell’auto elettrica continua a registrare nuovi ingressi con numeri rilevanti. Chery Automotive ha introdotto il modello QQ3 EV con un posizionamento particolarmente competitivo, accompagnato da una strategia di lancio che ha generato un’immediata risposta del pubblico. Il prezzo di partenza, inferiore agli 8.000 euro al cambio attuale, ha contribuito a sostenere la domanda, portando a oltre 56.000 ordini nel primo mese di commercializzazione.

Il risultato evidenzia una dinamica consolidata nel mercato locale. La combinazione tra prezzo contenuto e dotazioni tecnologiche rappresenta un elemento centrale nella crescita delle vendite, soprattutto nel segmento delle vetture compatte.

Autonomia e ricarica: equilibrio tra prestazioni e utilizzo quotidiano

La QQ3 EV è proposta con due configurazioni di batteria, che definiscono anche l’autonomia del veicolo. Le versioni disponibili offrono percorrenze fino a 310 o 420 chilometri secondo il ciclo CLTC, un dato che colloca il modello tra le soluzioni più pratiche per l’uso urbano e periurbano.

Il tema della ricarica assume un ruolo rilevante. Il passaggio dal 30% all’80% in meno di 16,5 minuti indica una gestione efficiente dei tempi, elemento che incide direttamente sull’utilizzo quotidiano del veicolo. La piattaforma tecnica è orientata a ridurre le soste prolungate, mantenendo una continuità di utilizzo compatibile con le esigenze di mobilità urbana.

La configurazione della QQ3 EV si basa su una trazione posteriore, soluzione meno diffusa nel segmento ma adottata per migliorare la distribuzione del peso. Sono previste due opzioni di potenza, con valori che arrivano fino a 120 cavalli, garantendo una risposta adeguata per il contesto urbano.

Le dimensioni rappresentano un altro elemento distintivo. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri e un passo di 2.700 mm, l’auto offre uno spazio interno più ampio rispetto ad alcune concorrenti dirette, come la BYD Seagull. Questo si traduce in una maggiore abitabilità, soprattutto per i passeggeri posteriori.

Interni e tecnologia di bordo

L’abitacolo è progettato con una forte integrazione tecnologica. Il sistema Lingxi Smart Cabin introduce una gestione digitale dell’interfaccia, con un quadro strumenti e un display centrale che varia nelle dimensioni a seconda delle versioni. Le configurazioni più avanzate includono schermi ad alta risoluzione e una piattaforma basata su processori di ultima generazione.

Il sistema supporta numerose applicazioni, ampliando le funzioni disponibili a bordo. L’infotainment si estende oltre la navigazione e la gestione del veicolo, includendo contenuti di intrattenimento che riflettono le abitudini del mercato locale.

Il modello integra sistemi di assistenza alla guida avanzati. La presenza di funzioni come il Falcon 500 Pilot Assist indica un livello crescente di automazione, soprattutto nella guida autostradale. Questo posizionamento contribuisce a rendere la QQ3 EV competitiva anche rispetto a modelli di fascia superiore.

Sul piano economico, il prezzo rimane uno degli elementi più rilevanti. Anche nelle versioni più complete, il costo resta contenuto, mantenendo il modello all’interno di una fascia accessibile. Questo approccio si inserisce nella strategia dei produttori cinesi, orientata a combinare tecnologia e prezzo competitivo.