Messenger ha chiuso definitivamente: come fare a continuare a chattare usando Facebook

In questi giorni, Messenger.com, il sito web dedicato alla piattaforma di messaggistica istantanea di Meta, è stato ufficialmente disattivato.

La decisione, presa dal gigante tecnologico di Menlo Park, arriva dopo la chiusura dell’applicazione Windows lo scorso anno. Dunque, tutti coloro che utilizzavano il sito web per accedere alle conversazioni non potranno più farlo, ma dovranno utilizzare l’app di Facebook o Facebook Messenger su dispositivi mobili.

Questa mossa ha suscitato non poche polemiche, specialmente tra gli utenti che avevano disattivato il proprio account Facebook ma continuavano ad usare Messenger via web. La scelta di Meta di concentrare l’uso della messaggistica su piattaforme mobili e tramite Facebook ha diviso l’opinione pubblica, sollevando preoccupazioni riguardo alla gestione dei propri dati e alla comodità d’uso.

Cosa cambia per gli utenti

Con la chiusura di Messenger.com, gli utenti non potranno più inviare e ricevere messaggi tramite il sito web. Ora, per accedere alle proprie chat, sarà necessario utilizzare l’applicazione di Messenger, scaricabile su dispositivi mobili, o entrare nel proprio account Facebook tramite il sito ufficiale.

Per coloro che vogliono continuare a consultare la cronologia delle conversazioni, Meta ha messo a disposizione un sistema di backup che permette di recuperare i messaggi: basterà inserire il PIN scelto durante la fase di salvataggio. In questo modo, sarà possibile continuare a fruire delle proprie chat, sebbene il passaggio al nuovo sistema possa risultare poco conveniente per alcuni utenti, che si trovano ora a dover gestire un account Facebook per accedere al servizio.

La chiusura del sito Messenger.com non ha tardato a scatenare reazioni contrastanti. Se da un lato alcuni utenti apprezzano il fatto che Meta stia puntando tutto sull’integrazione tra i suoi servizi, dall’altro c’è chi lamenta la perdita di una funzionalità che ha fatto parte del quotidiano digitale di milioni di persone. La decisione di obbligare l’accesso a Facebook per utilizzare Messenger ha suscitato anche critiche da parte di chi considera questa mossa un’ulteriore forzatura per l’utilizzo del social network, specialmente in un periodo in cui sono sempre più diffuse le preoccupazioni riguardo alla privacy.

Questa scelta riflette una tendenza più ampia nel settore della tecnologia: l’ottimizzazione dei servizi su piattaforme mobili. Con la crescente diffusione degli smartphone, l’accesso alle applicazioni tramite dispositivi mobili è diventato sempre più dominante, e le versioni web vengono via via dismesse. Meta non è l’unica ad adottare questa strategia; altre piattaforme di messaggistica hanno già compiuto passi simili, eliminando o limitando l’accesso tramite browser.

L’interrogativo che molti si pongono ora riguarda le implicazioni di questa transizione. Per gli utenti più affezionati al sito web, infatti, potrebbe trattarsi di un cambio di paradigma non facile da accettare, soprattutto in un’epoca in cui la facilità d’uso è fondamentale per garantire l’adozione di nuove tecnologie.