Meta aumenta i bonus dei dirigenti al 200% e annuncia tagli al personale

Meta ha deciso di incrementare in modo significativo i compensi dei suoi dirigenti, triplicando i loro bonus dal 75% al 200% dello stipendio base. Questa decisione, che entrerà in vigore dal 2025, arriva mentre l’azienda pianifica un taglio del personale pari al 5% della forza lavoro. La misura esclude il CEO Mark Zuckerberg e si inserisce in una più ampia strategia di ristrutturazione aziendale.

L’azienda proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp ha giustificato questa scelta con la necessità di allinearsi agli standard retributivi del settore tecnologico. Dai documenti presentati alla SEC, emerge che i compensi dei dirigenti Meta si trovano attualmente sotto il 15° percentile rispetto alle aziende concorrenti, una posizione che potrebbe compromettere la capacità di trattenere i talenti chiave.

Questa mossa avviene in un momento delicato per l’azienda, che sta rafforzando i suoi sforzi nella gestione delle performance. Il piano prevede un “tasso di attrito non rimpianto” del 10%, un termine che indica l’obiettivo di separarsi dai dipendenti considerati sotto-performanti.

Nonostante queste riorganizzazioni, Meta sta vivendo un periodo positivo in borsa, con un incremento del valore delle azioni del 14,8% dall’inizio dell’anno. L’azienda sta inoltre concentrando le sue risorse sull’intelligenza artificiale, con un piano di investimenti che raggiunge i 65 miliardi di dollari.

Le ambizioni di Meta AI sono particolarmente elevate: l’obiettivo è rendere il 2025 un anno cruciale con il lancio di un assistente virtuale progettato per servire oltre un miliardo di utenti e lo sviluppo di Llama 4, un modello di AI che promette di ridefinire gli standard del settore.