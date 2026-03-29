Meta prepara due nuovi Ray-Ban smart glasses: la novità più importante è nelle lenti graduate

Meta si prepara a lanciare due nuovi Ray-Ban smart glasses e la notizia conta soprattutto per un motivo molto concreto: questa volta il focus non sembra essere una funzione spettacolare in più, ma la possibilità di rendere gli occhiali intelligenti più semplici da acquistare per chi usa ogni giorno lenti graduate.

È un dettaglio che può sembrare secondario solo in apparenza. Finora gli occhiali smart hanno attirato curiosità, ma hanno continuato a scontrarsi con un limite pratico evidente: per molte persone non bastava volerli provare, serviva anche poterli portare davvero nella vita di tutti i giorni. E quando un dispositivo da indossare sul viso non tiene conto in modo naturale delle esigenze visive di chi lo compra, il pubblico potenziale resta inevitabilmente più stretto.

Due nuovi modelli in arrivo, ma il punto non è la rivoluzione tecnica

Secondo le anticipazioni emerse nelle ultime ore, Meta sarebbe pronta a far debuttare già dalla prossima settimana due nuove versioni dei suoi occhiali smart sviluppati con Ray-Ban, indicate con i nomi in codice Scriber e Blazer. Il dettaglio più interessante, però, è che questi modelli non vengono descritti come una nuova generazione capace di cambiare tutto sul piano hardware, ma come una proposta pensata per facilitare l’accesso a chi ha bisogno di una correzione visiva.

In altre parole, la vera mossa non sarebbe introdurre un display rivoluzionario o funzioni del tutto inedite, ma rendere più lineare il percorso d’acquisto di un prodotto che finora, pur supportando già lenti personalizzate, non era ancora percepito come naturale da ordinare in versione graduata. È una differenza importante, perché sposta il discorso dall’effetto novità all’uso quotidiano, che è poi il terreno su cui i wearable si giocano davvero il loro futuro.

Perché Meta punta proprio su chi porta occhiali da vista

La logica dietro questa scelta è piuttosto chiara. Gli occhiali smart hanno bisogno di uscire dalla dimensione del gadget curioso e diventare qualcosa che si indossa davvero per ore, durante la giornata, senza sentirli come un accessorio da alternare ai normali occhiali da vista. Se il prodotto resta pensato soprattutto per chi non ha esigenze visive particolari, il mercato si riduce da solo. Se invece riesce a entrare nei canali tradizionali dell’ottica e a proporsi come oggetto già pronto per la prescrizione, allora cambia completamente la platea a cui parla.

È anche una strategia coerente con la direzione indicata più volte da Mark Zuckerberg, che da tempo insiste sull’idea degli AI glasses come possibile categoria di massa. Il ragionamento è semplice: miliardi di persone già portano occhiali o lenti a contatto, quindi il futuro degli occhiali intelligenti passa inevitabilmente dalla capacità di sostituire, almeno in parte, gli occhiali normali e non di convivere con loro come un secondo dispositivo occasionale.

Cosa sappiamo finora sui nuovi Ray-Ban smart glasses

Le informazioni disponibili, al momento, restano limitate. I report parlano di due modelli con montature rettangolari e arrotondate, pensati per essere distribuiti attraverso canali tradizionali legati all’occhialeria da prescrizione. Non è però ancora confermato se questi dispositivi apparterranno alla stessa famiglia degli attuali Ray-Ban smart glasses senza display oppure se saranno più vicini ai futuri modelli con schermo interno di cui si parla da tempo.

Questa incertezza conta, perché cambia molto il modo in cui la notizia va letta. Se si trattasse di una semplice estensione della gamma attuale, allora la mossa sarebbe soprattutto commerciale e distributiva. Se invece fosse il primo passo verso una linea più avanzata, Meta starebbe usando il tema delle lenti graduate come porta d’ingresso per allargare l’adozione in vista di prodotti più ricchi nei prossimi mesi. Per ora, però, manca abbastanza materiale per spingere davvero il discorso in quella direzione.

La partita vera è rendere normali gli occhiali smart

È proprio questo l’aspetto più interessante della storia. Gli occhiali intelligenti non hanno bisogno solo di nuove funzioni, ma di sembrare sempre meno tecnologia e sempre più oggetti normali. Il successo di Meta con Ray-Ban è nato anche da qui: design riconoscibile, marchio forte e un’estetica che non costringe l’utente a scegliere tra stile e funzioni smart. Ora, però, quella formula deve affrontare un passaggio ulteriore: convincere anche chi gli occhiali li porta per necessità, non per curiosità.

Se la semplificazione dell’acquisto con prescrizione dovesse funzionare, Meta potrebbe trovarsi davanti a una crescita meno appariscente ma più solida, perché basata su un uso reale e quotidiano. E in un settore dove tanti dispositivi fanno parlare molto ma restano confinati a una nicchia, è spesso proprio la normalità il traguardo più difficile da raggiungere.