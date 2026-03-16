Microsoft 365 in down: Office.com e alcune caselle email non funzionano, cosa sta succedendo

Un nuovo problema tecnico ha colpito alcuni servizi Microsoft 365, rendendo temporaneamente impossibile accedere al portale Office.com e alle caselle di posta online per diversi utenti.

La conferma è arrivata direttamente da Microsoft, che nelle ultime ore ha segnalato un’interruzione parziale di alcuni servizi legati alla piattaforma Microsoft 365. Tra quelli coinvolti c’è il portale Office.com, il punto di accesso principale per applicazioni come Word, Excel, Outlook e altri strumenti usati ogni giorno da milioni di persone.

In alcuni casi gli utenti non riescono ad aprire la propria mail online o a entrare nella piattaforma. Il problema sembra legato a Exchange Online, il servizio che gestisce la posta elettronica nella suite cloud di Microsoft.

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Quando uno dei servizi centrali della piattaforma cloud smette di rispondere, anche funzioni molto comuni – leggere una mail, accedere a documenti condivisi o aprire il pannello amministrativo – possono smettere di funzionare per qualche tempo.

Il problema riguarda Exchange Online e il portale Office

Secondo le informazioni pubblicate dall’azienda attraverso il profilo ufficiale Microsoft 365 Status, il disservizio è collegato a un’anomalia nei sistemi che gestiscono Exchange Online.

Questo servizio è il cuore della posta elettronica aziendale per chi utilizza Microsoft 365. Quando qualcosa non funziona a questo livello, l’effetto si vede subito: le caselle email diventano difficili da raggiungere o smettono del tutto di rispondere.

Microsoft ha spiegato che gli aggiornamenti sulla situazione vengono pubblicati nel Microsoft 365 Admin Center. Il problema è identificato con il codice EX1253275, una sigla che serve agli amministratori di sistema per seguire l’evoluzione dell’incidente.

All’interno della piattaforma di monitoraggio Microsoft vengono condivisi progressivamente i dettagli tecnici e gli eventuali passi per riportare i servizi alla normalità.

Chi sta riscontrando i problemi

Secondo la pagina ufficiale dedicata allo stato dei servizi Microsoft 365 Service Health, il problema non riguarda tutti gli utenti allo stesso modo.

Le prime segnalazioni indicano che il disservizio colpisce soprattutto alcuni amministratori di sistema situati nella regione del Nord America. In questi casi può diventare difficile accedere al Microsoft 365 Admin Center, il pannello da cui vengono gestiti utenti, licenze e impostazioni dei servizi.

Questo tipo di blocco non sempre significa che tutta la piattaforma è ferma. Spesso gli utenti continuano a usare alcune funzioni mentre altre restano temporaneamente irraggiungibili.

Il problema, almeno nelle prime ore dell’incidente, sembra quindi limitato a una parte specifica dell’infrastruttura cloud. Non è ancora chiaro se il disservizio possa estendersi ad altre aree geografiche o se resterà circoscritto.

Cosa stanno facendo i tecnici Microsoft

I tecnici dell’azienda stanno analizzando i dati di monitoraggio dei sistemi per individuare la causa del malfunzionamento. Questo processo avviene attraverso la cosiddetta telemetria dei servizi, cioè l’insieme delle informazioni che i server inviano continuamente per segnalare eventuali anomalie.

L’obiettivo è isolare il punto esatto dell’infrastruttura in cui si è verificato il problema e preparare un piano di risoluzione. Solo dopo questa fase è possibile applicare una correzione stabile.

Per chi utilizza ogni giorno Outlook, Word o altri strumenti Microsoft nel lavoro o nello studio, questi incidenti ricordano quanto ormai gran parte delle attività digitali dipenda dai servizi cloud. Quando qualcosa si blocca nei grandi data center, l’effetto può essere percepito immediatamente anche da chi sta semplicemente controllando la propria posta.

Al momento Microsoft continua a monitorare la situazione e a pubblicare aggiornamenti sullo stato dei servizi mentre i tecnici lavorano per riportare tutto alla normalità.