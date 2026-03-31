Microsoft manda in pensione Remote Desktop: cosa cambia con la nuova Windows App

Microsoft sta cambiando ancora una volta il modo in cui si accede ai PC remoti e ai servizi cloud, ma questa volta il vero problema non è solo la fine di Remote Desktop: è capire cosa bisogna usare adesso e perché il nuovo nome scelto crea più di una confusione.

Per anni Remote Desktop è stato un punto di riferimento abbastanza chiaro per chi aveva bisogno di collegarsi a un computer a distanza o a un ambiente di lavoro virtuale. Ora però Microsoft sta spostando tutto verso una nuova applicazione chiamata Windows App, una scelta che sulla carta punta a semplificare l’accesso ai servizi remoti, ma che nel concreto rischia di complicare la comprensione per molti utenti. Il nome, infatti, è così generico da sembrare quasi una definizione più che il nome di un prodotto.

Perché Microsoft sta sostituendo Remote Desktop

La mossa non nasce dal nulla. Microsoft vuole spingere gli utenti verso un’app unica capace di riunire l’accesso a Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box e altre risorse remote. L’idea è abbastanza chiara: smettere di frammentare l’esperienza tra più client e costruire un solo punto di ingresso per il lavoro remoto e per il cloud PC. In teoria ha senso, perché riflette bene la direzione presa da Microsoft negli ultimi anni, sempre più orientata a Windows come servizio e meno come sistema chiuso dentro il singolo dispositivo.

Il problema è capire cosa cambia davvero

Per l’utente comune, però, la questione è meno lineare. Sentire che Remote Desktop viene pensionato fa pensare subito alla scomparsa totale delle connessioni remote su Windows, mentre il punto vero è un altro: Microsoft sta ritirando una specifica app e sta chiedendo di passare a Windows App. È qui che nasce la parte più confusa della transizione, perché il nuovo nome non aiuta affatto a capire che si tratta del successore del vecchio client remoto.

Il risultato è che una scelta pensata per semplificare rischia di ottenere l’effetto opposto. Chi usa questi strumenti per lavoro, in azienda o in ambienti tecnici, dovrà adattarsi a una nuova interfaccia e a una nuova logica di accesso. Chi invece li conosce solo in modo superficiale potrebbe non capire immediatamente se sta scaricando un sostituto di Remote Desktop, un hub cloud o semplicemente un’app collegata a Windows in senso generico.

Una strategia più ampia dietro il cambio di nome

Dietro questo passaggio c’è comunque una direzione precisa. Microsoft vuole centralizzare sempre di più l’esperienza di accesso ai desktop remoti e alle macchine virtuali dentro un ambiente unico, più coerente con il mondo del cloud. È una strategia che guarda soprattutto alle aziende, ai team distribuiti e a chi usa Windows come piattaforma di lavoro anche senza avere il PC fisicamente davanti.

In questo senso, il ritiro di Remote Desktop non è solo la fine di una vecchia app. È il segnale di un cambiamento più ampio nel modo in cui Microsoft immagina l’accesso a Windows: meno legato al dispositivo locale, più orientato a un ecosistema remoto e sempre connesso. Il punto è che, per far passare bene una transizione del genere, servirebbe anche un linguaggio più chiaro. E chiamarla semplicemente Windows App non sembra esattamente il modo migliore per riuscirci.