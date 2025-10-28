Milan-Roma in chiaro su DAZN: come vedere gratis il big match

Il big match tra Milan e Roma, in programma il 2 novembre 2025 alle 20:45 nello storico impianto di San Siro, sarà trasmesso in diretta in chiaro sulla piattaforma DAZN. Un’opportunità senza precedenti che consente a chiunque di assistere gratuitamente a una delle sfide più attese della Serie A, semplicemente attraverso una registrazione email, senza alcun obbligo di abbonamento o vincoli economici.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di profonda trasformazione digitale del panorama sportivo italiano. DAZN, infatti, grazie agli accordi sui diritti televisivi validi fino al 2029, può trasmettere ogni stagione fino a cinque incontri in modalità gratuita, aprendo le porte a un pubblico sempre più vasto. In questa occasione, la piattaforma ha scelto una partita di altissimo profilo, capace di catalizzare l’attenzione non solo dei tifosi delle due squadre, ma anche degli appassionati di calcio in generale, desiderosi di vivere l’atmosfera delle grandi sfide senza barriere.

La programmazione per la serata prevede un ricco pre-partita: dalle 19:30, il talk show Fuoriclasse accompagnerà gli spettatori nell’attesa del calcio d’inizio. Alla conduzione ci sarà la carismatica Diletta Leotta, affiancata da un team di esperti composto da Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. Analisi tecniche, curiosità e collegamenti dal campo offriranno un quadro completo e coinvolgente dell’evento, valorizzando ogni aspetto della preparazione delle due squadre.

La scelta di trasmettere in diretta in chiaro un match di tale portata non è casuale: già nella scorsa stagione, DAZN aveva sperimentato con successo la formula della trasmissione gratuita, proponendo incontri di cartello come Milan-Napoli, Lazio-Inter e Juventus-Roma. L’obiettivo è chiaro: da un lato, allargare la base utenti e avvicinare nuovi spettatori al servizio; dall’altro, rispondere alle richieste di maggiore accessibilità, in un momento storico in cui il tema del costo del calcio in TV è particolarmente sentito.

Il meccanismo di accesso è stato studiato per essere semplice e immediato: sarà sufficiente completare una registrazione email sulla piattaforma, senza necessità di inserire dati di pagamento o sottoscrivere abbonamenti. Tuttavia, questa modalità solleva alcuni interrogativi legati alla gestione dei dati personali e alle possibili finalità di marketing. Gli utenti che si registrano entreranno infatti a far parte del database di DAZN, con la possibilità di ricevere comunicazioni promozionali o informative anche dopo la conclusione dell’evento.

Dal punto di vista tecnico, la trasmissione gratuita di un evento come Milan–Roma rappresenta un banco di prova fondamentale per la piattaforma. In passato, la qualità dello streaming durante le partite di grande richiamo è stata oggetto di critiche, con segnalazioni di buffering e cali di qualità nei momenti di massimo traffico. Per evitare disagi e garantire una visione ottimale, gli esperti suggeriscono di verificare la compatibilità dei propri dispositivi, aggiornare le applicazioni e, se possibile, preferire connessioni via cavo o reti 5G stabili. Una preparazione tecnica che può fare la differenza, soprattutto considerando l’elevato numero di accessi previsti per questa occasione.

L’iniziativa ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore. Da un lato, la trasmissione in diretta in chiaro viene vista come un’opportunità per ampliare la visibilità del calcio italiano e coinvolgere nuovi segmenti di pubblico; dall’altro, alcuni broadcaster tradizionali temono una svalutazione dei diritti televisivi e una crescente frammentazione dell’offerta, che potrebbe disorientare gli spettatori abituati a modalità di fruizione più classiche.

Per milioni di appassionati che non potranno essere presenti a San Siro, la trasmissione gratuita del big match rappresenta comunque una straordinaria occasione per vivere da protagonisti l’esperienza collettiva del calcio, abbattendo le distanze e ridefinendo il rapporto tra sport, media e pubblico. In un’epoca in cui la digitalizzazione sta cambiando radicalmente il modo di seguire la Serie A, iniziative come questa contribuiscono a scrivere un nuovo capitolo nella storia della passione calcistica italiana.

