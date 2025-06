Minimo storico per Motorola Edge 50: design e prestazioni a prezzo top

Il Motorola Edge 50 è uno smartphone Android di fascia media versatile ed elegante, capace di combinare design sofisticato e prestazioni di ottimo livello, il tutto a un prezzo super scontato: con un ribasso significativo del 38%, il dispositivo è disponibile su Amazon a 369,27€, rispetto al prezzo di listino di 599€.

Motorola Edge 50: caratteristiche tecniche

Ciò che coplisce subito di Motorola Edge 50 è il suo display pOLED Super HD da 6,67 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo schermo non solo garantisce una fluidità eccellente, ma anche una resa cromatica vibrante e un contrasto di alta qualità, perfetto per la fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca, il Motorola Edge 50 è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Questa configurazione garantisce una gestione fluida delle operazioni quotidiane e ampio spazio per file e applicazioni.

Per gli appassionati di fotografia, il comparto fotografico non delude. Il sistema a tripla fotocamera include un sensore principale da 50 MP, affiancato da ottiche da 13 MP (ultra wide) e 10 MP (zoom), offrendo risultati di qualità sia in condizioni di luce ottimale che in ambienti meno favorevoli. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 5000mAh con tecnologia di ricarica TurboPower da 68W e la ricarica wireless da 15W, assicura tempi di ricarica ridotti e un utilizzo prolungato durante la giornata.

Un elemento distintivo del Motorola Edge 50 è il suo design. Le linee curve e simmetriche si uniscono a una struttura certificata IP68, offrendo protezione contro acqua e polvere. Questa attenzione ai dettagli rende il dispositivo ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità.

Motorola Edge 50: l’offerta Amazon

Il Motorola Edge 50 si distingue anche per la sua attenzione al dettaglio e include nella confezione una pratica cover protettiva. Con un prezzo di 369,27€ invece di 599€ quella attualmente in corso su Amazon è un’offerta imperdibile per chi cerca un smartphone Android scontatissimo, capace di soddisfare esigenze sia estetiche che funzionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.