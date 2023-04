Motorla Razr Pro e Razr Lite in arrivo a giugno, secondo un insider

Il mondo degli smartphone pieghevoli si arricchisce con l’attesa introduzione di Motorola Razr Pro e Razr Pro Lite. In questi giorni, le notizie sul fronte di Motorola non si sono fatte attendere, come i recenti rumor sulla data di presentazione dei nuovi dispositivi. Inoltre, il nome ufficiale dei due nuovi pieghevoli non è ancora certo. Razr Lite potrebbe chiamarsi proprio così, mentre per il Razr Pro ci sono ancora forti dubbi e si parla anche di “Motorola Razr 40 Ultra“.

Presentazione a giugno

Secondo un’indiscrezione dell’insider Max Jambor su Twitter, Motorola Razr Pro e Razr Lite saranno presentati il 1 giugno a Madrid. Questa notizia è sicuramente interessante, in quanto significherebbe che non ci sarà un lungo periodo di attesa tra la presentazione dei nuovi pieghevoli in Cina e il loro arrivo in Europa.

Mark your calendars: #MotorolaRazrPro and #MotorolaRazrLite will launch June 1st 📆 in Madrid 📍 — Max Jambor (@MaxJmb) April 17, 2023

Razr Lite, il pieghevole più economico

Il Motorola Razr Lite si preannuncia come uno dei primi smartphone pieghevoli di fascia media, se non il primo. Il dispositivo avrebbe un piccolo display esterno a fianco della doppia fotocamera, con la sola funzione di mostrare l’orario, la percentuale della batteria, la ricezione di notifiche e chiamate. Questo approccio si distingue nettamente da quello del Razr Pro (40 Ultra), il cui display esterno dovrebbe avere dimensioni maggiori rispetto al passato e funzioni aggiuntive.

L’arrivo di Motorola Razr Pro e Razr Lite a giugno rappresenta un’occasione entusiasmante per gli appassionati di tecnologia e per il mercato degli smartphone pieghevoli. Non ci resta che attendere conferme da parte della casa alata sulla data di lancio della nuova serie Razr.