Motorola edge 30 Ultra: il nuovo flagship killer in offerta di lancio su Amazon (-100)

Il nuovo top di gamma di Motorola ha un design premium che balza all’occhio sin dal primo momento. Il bellissimo display curvo si fonde con una cornice in metallo che conferisce il massimo dell’eleganza hanno subito conquistato il pubblico che ha assistito ieri al suo lancio ufficiale. E oggi il Motorola edge 30 Ultra puoi farlo tuo visto che lo trovi già su Amazon al prezzo di lancio di 899€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Cento euro di sconto per partire alla grande.

Motorola edge 30 Ultra

Il Motorola edge 30 Ultra nella bellissima tonalità Ash Grey presenta sul retro una delicata finitura opaca pensata per non trattenere le impronte. La piattaforma mobile 1 Snapdragon 8+ Gen 1 inaugura una nuova era della tecnologia mobile a livello di 5G 2 , AI, gaming e fotocamera migliorando le performance e risparmiando la durata della batteria. Questo nuovo motorola edge ha tempi di risposta istantanei con RAM LPDDR5 a 12 GB e memoria interna a 256 GB.

Motorola edge 30 ultra ridefinisce il concetto di dispositivo premium di livello ultra offrendo una tecnologia all’avanguardia e un sistema di fotocamere ad altissima risoluzione. Con la prima fotocamera principale nel settore a disporre di un sensore da 200MP, progettato per catturare più luce combinando 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm, potrete scattare foto mozzafiato anche al buio. Inoltre, grazie all’avanzata tecnologia HDR, luci e ombre sono perfettamente bilanciate per offrire scatti meravigliosamente dettagliati anche in condizioni di illuminazione mista.

Grazie alle funzionalità di Snapdragon Elite Gaming, l’esperienza di gioco viene portata a un livello superiore. Dulcis in fundo, la ricarica rapida. Ora è possibile ottenere energia per tutta la giornata in soli 7 minuti 5 grazie alla ricarica TurboPower da 125W più veloce di sempre. Inoltre, questo dispositivo è dotato di ricarica wireless fino a 50W, per ricaricare senza l’intralcio del cavo o addirittura regalare un po’ di batteria a un amico con la condivisione dell’energia wireless da 10W. Cosa aspetti? Prendilo ora, lo trovi già su Amazon al prezzo di lancio di 899€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Cento euro di sconto per partire alla grande.

