MSI PRO MP161 E2U a 89 euro: il monitor portatile che semplifica il lavoro ovunque

800 grammi di pura praticità, 15,6 pollici di visione brillante e un’offerta che non lascia spazio a dubbi: oggi il MSI PRO MP161 E2U può essere tuo a soli 89 euro, contro un prezzo di listino di 139,99 euro. Non è la solita promozione: qui parliamo di un’occasione che difficilmente si ripeterà, pensata per chi non vuole compromessi tra portabilità e funzionalità. Immagina di poter ampliare il tuo spazio di lavoro ovunque tu sia, con un monitor sottile appena 1,08 cm, che si infila in borsa senza aggiungere peso, ma che regala un’esperienza visiva di livello superiore. Il pannello IPS Full HD con risoluzione 1920×1080 ti assicura immagini nitide e colori fedeli da qualsiasi angolazione, grazie a un angolo di visione di ben 170 gradi. E non solo: la tua vista è protetta da certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, filtro anti luce blu e tecnologia anti-flicker, così puoi lavorare o studiare per ore senza stancare gli occhi. Questa è la soluzione definitiva per chi cerca versatilità e comfort, il tutto racchiuso in un design compatto e raffinato.

Versatilità e connettività al servizio della produttività

Ma non finisce qui: il MSI PRO MP161 E2U si distingue per la sua incredibile adattabilità. Grazie al supporto pieghevole con apertura fino a 180 gradi, puoi scegliere la posizione perfetta per ogni situazione, sia in modalità landscape che portrait. La connettività è totale: una porta mini-HDMI e due ingressi USB Type-C compatibili con DisplayPort Alt Mode ti permettono di collegare laptop, smartphone e tablet di ultima generazione in un attimo. Non importa se sei uno studente sempre in movimento o un professionista che ha bisogno di uno schermo extra per gestire riunioni, documenti o progetti: qui trovi tutto quello che ti serve per massimizzare la produttività senza complicazioni. Gli altoparlanti integrati da 1,5W sono il dettaglio che fa la differenza nelle videochiamate e nella fruizione di contenuti multimediali, mentre il software proprietario MSI Display Kit trasforma il multitasking in un gioco da ragazzi, grazie allo split screen e alla modalità ambientale a basso consumo.

La scelta intelligente per chi vuole di più, spendendo meno

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il MSI PRO MP161 E2U è la risposta concreta alle esigenze di chi desidera uno schermo portatile di qualità senza spendere una fortuna. Il refresh rate di 60 Hz e il tempo di risposta di 4 ms sono perfetti per la produttività quotidiana, le presentazioni, lo studio e la gestione di contenuti digitali. La leggerezza, la compattezza e l’attenzione al benessere visivo lo rendono ideale per sessioni di lavoro prolungate, mentre la possibilità di alimentazione supplementare assicura flessibilità anche negli scenari più impegnativi. Se stai cercando un monitor che si adatti al tuo stile di vita dinamico e che rappresenti un investimento intelligente, questa è la scelta che fa per te. Approfitta subito della super offerta e porta con te il MSI PRO MP161 E2U: il compagno perfetto per estendere il tuo spazio di lavoro, senza compromessi e senza pesare sul portafoglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.