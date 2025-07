Navimow i105E in offerta Prime Day: prato perfetto con il tagliaerba smart a -30%

La gestione del prato domestico ha conosciuto negli ultimi anni una trasformazione silenziosa ma profonda, con l’introduzione di soluzioni automatizzate che puntano a semplificare la vita quotidiana. In questo scenario si inserisce il robot tagliaerba Navimow i105E, oggi disponibile a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto Prime Day del 30%. Una proposta che si distingue soprattutto per l’assenza del tradizionale filo perimetrale, una scelta che porta con sé numerosi vantaggi in termini di praticità e rapidità di installazione.

Un sistema di mappatura virtuale gestibile via app

Navimow i105E è un alleato affidabile per chi desidera un prato curato senza complicazioni, con tecnologie integrate che lo rendono particolarmente adatto anche a chi non ha esperienza con dispositivi simili.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti si segnala una superficie di taglio consigliata di 500 m², estendibile fino a 600 m², una larghezza di taglio di 18 cm e un’altezza regolabile tra 20 e 60 mm. L’autonomia per singola carica è di circa 60 minuti, con un tempo di ricarica di 90 minuti. Il robot affronta pendenze fino al 30% e opera con un livello di rumorosità contenuto a 58 dB(A), una caratteristica che lo rende discreto anche durante le ore diurne.

La caratteristica che salta subito all’occhio è la mappatura virtuale dell’area di lavoro, gestibile direttamente dallo smartphone tramite l’applicazione dedicata. L’installazione non richiede alcun passaggio di cavi nel terreno: il sistema Assist Mapping sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per identificare in modo autonomo i bordi del prato, permettendo di creare una mappa dettagliata e personalizzabile. Questo approccio semplifica notevolmente le operazioni iniziali, rendendo il dispositivo accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a un robot tagliaerba.

Al centro del funzionamento del Navimow i105E si trova il sistema EFLS 2.0, che combina tecnologia RTK e sensori Vision. Questa soluzione garantisce una precisione di posizionamento al centimetro, permettendo al robot di lavorare efficacemente anche in condizioni meno favorevoli, come la presenza di alberi o passaggi particolarmente stretti. Il robot mantiene la traiettoria ottimale in ogni situazione, adattandosi dinamicamente alle caratteristiche del terreno.

Un aspetto spesso sottovalutato nei robot tagliaerba riguarda la sicurezza durante il funzionamento. In questo caso, la presenza di una videocamera con campo visivo di 140° e l’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale permettono al dispositivo di riconoscere e aggirare oltre 150 tipologie di ostacoli, tra cui oggetti, persone e animali domestici. Il risultato è un utilizzo più sicuro e affidabile, con la tranquillità di poter lasciare il robot in funzione anche in presenza di bambini o animali in giardino.

L’applicazione Navimow consente una gestione completa e personalizzata del robot. È possibile modificare la mappa di taglio, programmare sessioni specifiche fino a 12 zone diverse e controllare il dispositivo a distanza. Con il servizio opzionale Access+, è inoltre possibile monitorare la posizione del robot in caso di furto, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

La confezione comprende il robot, alimentatore, base di ricarica, antenna GNSS, kit di installazione e 9 lame di ricambio. La connettività è garantita tramite Wi-Fi, Bluetooth e, opzionalmente, rete 4G. Il telaio in polipropilene e il coperchio in ASA, insieme alla certificazione IP66, assicurano una buona resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo.

Navimow i105E: lo sconto Prime Day

Il Navimow i105E ha un prezzo di listino di 999 euro, ma grazie all’offerta Prime Day oggi si può comprare a soli 699 euro (-30%).Per chi è alla ricerca di una soluzione che riduca al minimo l’impegno nella cura del prato, Navimow i105E è la svolta.

