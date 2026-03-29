NCIS, episodio 500 scioccante: muore il protagonista dopo 18 anni

Dopo più di vent’anni in onda, arrivare al traguardo dei 500 episodi non è solo una celebrazione per una serie come NCIS.

La puntata simbolo non si limita a strizzare l’occhio alla nostalgia o a mettere insieme riferimenti per i fan storici. Fa qualcosa di molto più rischioso: rompe un equilibrio che sembrava intoccabile e lo fa nel modo più netto possibile, colpendo uno dei pilastri della narrazione.

Il 500° episodio si costruisce su una tensione crescente, quasi insolita anche per una serie abituata a giocare con il pericolo. L’agenzia viene messa sotto pressione come raramente accaduto prima, in una dinamica che spinge la storia oltre il classico schema procedurale.

Non è il caso della settimana, non è un’indagine qualsiasi. Qui la posta in gioco è più alta, e lo spettatore lo percepisce fin dai primi minuti. Ogni scena sembra preparare qualcosa di definitivo, ma la direzione reale resta nascosta fino all’ultimo.

Ed è proprio quando la narrazione sembra prendere una strada prevedibile che arriva la svolta: improvvisa, dura, senza possibilità di ritorno.

L’addio che nessuno si aspettava

A uscire di scena è Leon Vance, interpretato da Rocky Carroll, una delle figure più solide e riconoscibili dell’universo NCIS. Non un personaggio secondario, ma il direttore dell’agenzia, una presenza costante che per quasi due decenni ha rappresentato stabilità, autorità e memoria storica.

La sua morte non è costruita come un colpo di scena gratuito. Arriva nel pieno dell’azione, mentre difende l’agenzia, ed è proprio questo a renderla coerente con il percorso del personaggio. Un finale che non tradisce ciò che Vance è sempre stato: un uomo disposto a mettere il dovere davanti a tutto.

La scelta, spiegata dallo showrunner Steven D. Binder, si inserisce nella linea narrativa della serie, che da sempre cerca un equilibrio tra intrattenimento e realismo. In NCIS, nessuno è davvero intoccabile, e le conseguenze possono essere definitive.

Sui social il pubblico ha reagito in modo immediato. Tra incredulità e frustrazione, molti fan hanno definito questo momento uno dei più scioccanti dell’intera storia della serie.

Non è solo la perdita in sé a colpire, ma il modo in cui avviene. Senza preavviso, senza costruzioni rassicuranti, senza quella distanza emotiva che spesso protegge lo spettatore. È una scelta che divide, ma che dimostra quanto il legame con i personaggi sia ancora profondamente radicato.

E forse è proprio questo il punto: dopo centinaia di episodi, NCIS riesce ancora a far discutere, sorprendere, persino spiazzare.

Una serie che rifiuta di fermarsi

Arrivati a questo punto, sarebbe stato facile per NCIS scegliere la strada più sicura: continuare su un terreno conosciuto, senza rischi. Invece no. Questo episodio dimostra che la serie non ha alcuna intenzione di vivere di rendita.

Eliminare un personaggio come Vance significa riscrivere gli equilibri interni, ridefinire i rapporti, aprire nuove linee narrative. È un cambio che non si esaurisce in una singola puntata, ma che inevitabilmente avrà conseguenze nel lungo periodo.