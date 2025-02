Netflix, 5 film da non perdere a febbraio 2025

Febbraio porta con sé una nuova ondata di film romantici su Netflix, visto l’avvicinarsi di San Valentino. Ma anche un film d’animazione molto atteso dagli appassionati del genere fantasy.

Ecco i cinque film da non perdere per iniziare il mese con il piede giusto.

I migliori film Netflix di febbraio 2025

Da un nuovo lungometraggio animato con protagonista Geralt a una divertente commedia su una finta gravidanza. Ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Kinda Pregnant

Disponibile dal 5 febbraio

Questa commedia romantica vede protagonista Amy Schumer nel ruolo di una donna che finge una gravidanza per evitare il licenziamento. La situazione si complica quando inizia a godere dei benefici e dell’attenzione che ne derivano, portandola a riflettere sulle sue scelte e sulla sua vita. Un film che mescola umorismo e momenti di introspezione, offrendo una prospettiva unica sulle pressioni sociali legate alla maternità.

The Witcher: Sirens of the Deep

Disponibile dall’11 febbraio

Il 2025 inizia con il secondo lungometraggio animato nel mondo di The Witcher, Sirens of the Deep. Questo film, ambientato nell’universo fantasy creato da Andrzej Sapkowski, segue il leggendario cacciatore di mostri Geralt di Rivia mentre affronta una nuova minaccia proveniente dalle profondità del mare. Un’avventura ricca di magia, creature fantastiche e intense battaglie che promette di conquistare i fan della serie.

Luna di miele con mamma

Disponibile dal 12 febbraio

Questa commedia francese, diretta da Nicolas Cuche, segue le vicende di una coppia che, a causa di circostanze impreviste, si ritrova a dover trascorrere la luna di miele con la madre di uno dei due. Le dinamiche familiari e le situazioni comiche che ne derivano rendono il film una visione leggera e divertente.

La Dolce Villa

Disponibile dal 13 febbraio

La Dolce Villa è una commedia romantica che segue le disavventure di Eric, un uomo d’affari che viaggia in Italia per fermare sua figlia Olivia, una giovane sognatrice che ha speso tutti i suoi risparmi per restaurare una villa in rovina acquistata per €1. Tuttavia, l’Italia ha piani diversi per lui, regalandogli una serie di incontri magici e romantici che cambieranno per sempre la sua vita. Un film che celebra la bellezza, la magia e l’amore per la vita, con una sceneggiatura brillante e paesaggi mozzafiato. La Dolce Villa è perfetto per chi cerca una storia leggera, ma ricca di emozioni.

Love Forever

Disponibile dal 13 febbraio

Una tenera commedia romantica su Hanna e Samuel, due abitanti di Stoccolma i cui piani per un intimo matrimonio senza fronzoli in campagna sono messi sottosopra da familiari e amici. Il caos si scatena quando Hanna scappa dalla cerimonia e scoppia una rissa. Ma dalla confusione nasce un nuovo giorno che segna l’inizio di un futuro più sereno.

