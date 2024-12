Netflix, 5 serie TV da non perdere gennaio 2025

Il nuovo anno su Netflix inizia alla grande con un ricco catalogo di serie TV imperdibili, spaziando tra azione, dramma, fantasy e anime. Gennaio 2025 offre storie emozionanti e personaggi indimenticabili per accontentare tutti gli spettatori, dai fan di avventure ad alto tasso di adrenalina agli appassionati di storie profonde e coinvolgenti.

Ecco le 5 serie da segnare in agenda questo mese.

Le migliori serie TV Netflix di gennaio 2025

Da una nuova serie TV giapponese al ritorno di una serie action molto apprezzata, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Missing You

Disponibile dal 1° gennaio

Tratta da un romanzo di Harlan Coben, questa nuova serie ha per protagonista Kat Donovan, una detective specializzata in casi di persone scomparse. Undici anni prima, il suo fidanzato Josh, l’amore della sua vita, è scomparso senza lasciare tracce. La donna non ha mai smesso di cercarlo, ma tutto cambia quando, scorrendo i profili di un’app di appuntamenti, si imbatte improvvisamente nella sua foto. Questo ritrovamento sconvolgente la conduce a una serie di incredibili scoperte e riapre un caso pieno di segreti e pericoli.

Asura

Disponibile dal 9 gennaio

Asura è basata sul romanzo Ashura no Gotoku di Kuniko Mukoda e narra la storia di quattro sorelle: un’insegnante, una casalinga, una bibliotecaria e una cameriera. Un giorno d’inverno, si riuniscono dopo molti anni di distanza. Takiko, una di loro, sospetta che il loro anziano padre, Kotaro, abbia un’amante e un figlio segreto. Anche se inizialmente le sorelle decidono di mantenere il segreto lontano dalla madre, Fuji, la situazione innesca una serie di rivelazioni che portano alla luce conflitti e verità nascoste nelle vite di ciascuna donna. Un dramma toccante e ricco di emozioni.

American Primeval

Disponibile dal 9 gennaio

American Primeval ci porta nei selvaggi territori del Nord America del XIX secolo, in un’epoca in cui la natura e l’umanità erano in costante lotta per la sopravvivenza. Questa serie è descritta come un’analisi cruda del violento scontro tra culture, religioni e comunità di un mondo in cui uomini e donne lottano e muoiono per una terra che credono rappresenti il loro destino.

Sakamoto Days

Disponibile dall’11 gennaio

Il celebre manga diventa una serie animata in Sakamoto Days, una commedia d’azione che segue l’ex assassino leggendario Taro Sakamoto, ora padre di famiglia e proprietario di un negozio. La sua vita pacifica viene continuamente sconvolta quando il suo passato torna a bussare alla porta, tra nemici vecchi e nuovi. Con momenti esilaranti e combattimenti spettacolari, questa serie anime è perfetta per i fan di storie originali e dinamiche.

The Night Agent 2

Disponibile dal 23 gennaio

Torna una delle serie thriller più acclamate degli ultimi anni. Nella seconda stagione di The Night Agent, l’agente Peter Sutherland si trova coinvolto in una nuova cospirazione ad altissimo rischio. Tra colpi di scena e un ritmo incalzante, questa stagione promette di alzare ancora di più l’asticella per gli amanti dell’azione e del mistero.

Gennaio 2025 su Netflix offre un ventaglio di opzioni imperdibili per ogni tipo di spettatore. Avete recuperato le migliori serie TV Netflix di dicembre 2024?