Netflix, 5 serie TV da non perdere a dicembre 2024

Dicembre 2024 si preannuncia come un mese imperdibile per gli appassionati di serie TV su Netflix. La piattaforma propone un mix di generi che spaziano dal dramma d’azione al fantasy, con adattamenti letterari e attesissimi ritorni.

Ecco le cinque serie che non dovreste assolutamente perdere questo mese!

Le migliori serie TV Netflix di dicembre 2024

Dal ritorno della più famosa serie TV coreana a un nuovo show dall’autrice di Dead to Me, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Black Doves

Disponibile dal 5 dicembre

Black Doves è una nuova serie drammatica che esplora il lato oscuro della società britannica attraverso la storia di una donna con un passato complesso. Tra crimini, segreti e intrighi, la protagonista cerca di costruirsi una nuova vita, ma viene coinvolta in una trama pericolosa che la trascina nel mondo del crimine organizzato. Questo thriller promette colpi di scena e un’intensità emotiva che catturerà il pubblico sin dai primi episodi.

Cent’anni di solitudine

Disponibile dall’11 dicembre

Finalmente arriva su Netflix l’attesissima serie tratta dal celebre romanzo di Gabriel Garcia Marquez. Cent’anni di solitudine ci porta nel magico mondo della famiglia Buendía, seguendo generazioni di vite intrecciate nella leggendaria città di Macondo. Con atmosfere uniche e la rappresentazione di un realismo magico straordinario, la serie si propone di fare onore al capolavoro letterario, incantando vecchi e nuovi fan.

No Good Deed

Disponibile dal 12 dicembre

Uno dei successi passati in sordina di Netflix negli ultimi cinque anni è stato Dead to Me, creato da Liz Feldman. Una fantastica serie crime-comedy, interpretata da Linda Cardellini e Christina Applegate, conclusasi dopo tre stagioni. Netflix ha concretamente riconosciuto il suo successo quando ha deciso di affidare alla showrunner di questa serie una nuova produzione basata sulla sua esperienza di acquisto di una casa. La storia si concentra su tre famiglie che lottano per comprare una villa in stile spagnolo degli anni ’20, convinte che risolverà tutti i loro problemi.

Il principe dei draghi 7

Disponibile dal 19 dicembre

Il principe dei draghi ritorna con la sua settima stagione, continuando le avventure di Callum, Rayla, Ezran e dei loro alleati nel mondo incantato di Xadia. Questa serie animata, amata sia dai giovani che dagli adulti, prosegue con nuove sfide, leggende e battaglie epiche tra luce e oscurità. I fan possono aspettarsi evoluzioni nei personaggi, scontri emozionanti e un’estetica visiva che rimane sempre all’altezza delle aspettative.

Squid Game 2

Disponibile dal 26 dicembre

Dopo il successo mondiale della prima stagione, Squid Game ritorna con nuovi giochi, storie e suspense. Ambientato nuovamente in Corea del Sud, Squid Game 2 approfondisce le conseguenze delle vicende della prima stagione, esplorando il destino dei sopravvissuti e i segreti dietro l’organizzazione del gioco. Questa serie promette momenti di alta tensione e sorprese che lasceranno gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo episodio.

E non è tutto…

Dicembre offre molto altro: Netflix ha in serbo una vasta selezione di nuovi arrivi per chi ama l’azione, il dramma e il fantasy. Avete recuperato le migliori serie TV Netflix di novembre 2024?