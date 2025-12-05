Netflix acquisisce Warner Bros.: accordo da 82,7 miliardi per lo streaming

Una transazione di proporzioni epocali sta per trasformare radicalmente il panorama dell’intrattenimento digitale. Netflix ha annunciato l’acquisizione di Warner Bros Discovery per un valore complessivo di 82,7 miliardi di dollari, rappresentando uno dei più importanti consolidamenti mai realizzati nel settore audiovisivo. L’operazione, ufficializzata il 5 dicembre 2025, prevede un corrispettivo di 27,75 dollari per azione, suddiviso in 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni Netflix. Questa mega-fusione porterà sotto un unico ombrello la piattaforma di streaming più grande al mondo insieme al patrimonio contenutistico di HBO, HBO Max e ai principali franchise hollywoodiani, generando sinergie stimate tra 2 e 3 miliardi di dollari annui.

L’implementazione concreta della fusione seguirà una tempistica ben definita. Il closing dell’operazione è previsto tra 12 e 18 mesi, tuttavia la transazione sarà subordinata al completamento della scissione della divisione Discovery Global, programmata per il terzo trimestre 2026. Questo meccanismo di separazione preliminare garantisce una maggiore chiarezza gestionale e facilita l’integrazione successiva delle due entità. Secondo le stime del management, l’unione genererà risparmi considerevoli compresi tra 2 e 3 miliardi di dollari all’anno entro tre anni dalla chiusura, rendendo l’operazione accretiva per l’utile per azione GAAP già dal secondo anno successivo alla finalizzazione.

La visione strategica espressa dai leader delle due società risulta estremamente ambiziosa e fiduciosa. Ted Sarandos, Co-CEO di Netflix, ha dichiarato che questa unione permetterà di «definire il prossimo secolo della narrazione», sottolineando come la combinazione rappresenti un momento cruciale per il futuro dell’intrattenimento. David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha aggiunto che la fusione porterà i contenuti amati da milioni di spettatori a un pubblico ancora più vasto, ampliando significativamente la base di utenti globale. Inoltre, Netflix ha garantito il mantenimento dell’attuale ciclo di uscite cinematografiche, bilanciando saggiamente la tradizione delle release teatrali con le opportunità della distribuzione digitale innovativa.

Tuttavia, gli esperti del settore avvertono che l’integrazione di due giganti così diversi comporterà sfide tutt’altro che banali di natura culturale, gestionale e organizzativa. L’operazione rimane subordinata alle approvazioni regolatorie e al voto degli azionisti Warner Bros Discovery. Data la portata straordinaria della consolidazione, la transazione affronterà scrutini antitrust rigorosi sia negli Stati Uniti che in Europa. Le associazioni di produttori cinematografici hanno già iniziato a fare pressione su Congresso e autorità di controllo, temendo conseguenze negative sulla concorrenza del settore e sulla diversità delle piattaforme di distribuzione.

Le reazioni del mercato finora sono state caute e attendiste. Netflix ha subito una lieve flessione nel prezzo dell’azione, mentre il titolo Warner Bros Discovery si è mantenuto vicino al prezzo di offerta proposto. Le prossime settimane e mesi saranno decisivi per comprendere le condizioni specifiche imposte dai regolatori e la struttura finale del nuovo gruppo che emergerà da questa trasformazione epocale.