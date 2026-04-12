Netflix cancella una serie molto attesa: tutta colpa di Millie Bobby Brown

Il progetto sembrava uno di quelli destinati a lasciare il segno, ma si è fermato prima ancora di iniziare davvero.

Il film “Perfect”, pensato come grande produzione targata Netflix e costruito attorno a Millie Bobby Brown, è stato cancellato improvvisamente, lasciando dietro di sé più domande che risposte.

“Perfect” avrebbe raccontato la storia di Kerri Strug, protagonista di uno dei momenti più iconici delle Olimpiadi del 1996. Un racconto intenso, costruito su sacrificio, dolore e determinazione, con Brown scelta per interpretare il ruolo principale.

Il film era stato annunciato come un dramma sportivo di alto profilo, con riprese previste già nei prossimi mesi. Ma qualcosa si è incrinato lungo il percorso. E non si tratta di un semplice ritardo produttivo.

Secondo quanto emerso, il nodo centrale è stato l’addio dell’attrice al progetto. Una decisione che ha avuto un effetto immediato e definitivo: senza la sua protagonista, l’intero film è stato messo da parte.

Le “differenze creative” dietro l’uscita

Dietro l’uscita di scena non ci sarebbero problemi contrattuali o logistici, ma le cosiddette “differenze creative” tra l’attrice e la produzione. Una formula spesso usata a Hollywood, ma che in questo caso sembra aver avuto un peso reale.

Fonti vicine al progetto parlano di visioni divergenti sul tono e sull’impostazione narrativa del film. Brown, oggi in una fase molto delicata della sua carriera, avrebbe scelto di non portare avanti un progetto in cui non si riconosceva pienamente.

Non è un dettaglio da poco. Negli ultimi anni, l’attrice ha cercato di costruire una identità più autonoma, andando oltre il successo planetario di Stranger Things.

La cancellazione di “Perfect” non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il progetto aveva già mostrato segnali di instabilità, tra cambi di regia e riorganizzazioni interne.

L’uscita di Brown è stata però il punto di non ritorno. Senza il volto principale e senza una direzione chiara, Netflix ha deciso di fermare tutto, evitando di portare avanti un film che rischiava di nascere già fragile.

È una scelta che racconta molto anche del momento attuale dell’industria: meno spazio ai progetti incerti, più attenzione a produzioni solide e già definite.

Cosa cambia per la carriera di Millie Bobby Brown

Per Brown non si tratta di un passo indietro, ma piuttosto di una scelta strategica. L’attrice resta una delle figure più forti della nuova generazione e continua a lavorare su progetti importanti, sempre con Netflix.

Tra questi, il ritorno di Enola Holmes 3, che rappresenta una delle saghe più riuscite della piattaforma.

Il punto, semmai, è un altro: dopo la fine di “Stranger Things”, ogni scelta pesa di più. Ogni progetto diventa una dichiarazione di direzione.

La storia di “Perfect” finisce prima di iniziare, ma lascia intravedere dinamiche sempre più evidenti nel mondo dello streaming. I grandi nomi non bastano più da soli, e nemmeno le storie forti garantiscono automaticamente il via libera.