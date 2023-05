Netflix, film e serie TV tra il 1 e il 7 maggio 2023

Il nuovo mese si apre con il botto per Netflix, grazie a una manciata di film e serie che potrebbero ingolosire il pubblico. Tra il 1 e il 7 maggio 2023 esordisce infatti La regina Carlotta, atteso prequel di Bridgerton che racconta la giovinezza del personaggio prima della sua incoronazione, tra vicissitudini amorose e crescita personale. Lo show è ciò che tutti i fan di Bridgerton stanno aspettando, nell’attesa che esca la nuova stagione della serie madre, prevista sempre per quest’anno. Quindi gli abbonati possono aspettarsi tutto quello che ha reso famoso il franchise: storie d’amore, costumi d’epoca e un ritratto della vita dell’alta società di quel periodo.

E ancora, questa settimana vede l’arrivo di un’altra serie originale: Sanctuary. Si tratta di un drama giapponese incentrato sul mondo del sumo, dove un giovane tenta di sfondare mettendoci impegno e senza nascondere la sua faccia tosta. Finisce così per conquistare il pubblico, ma sconvolge un settore dominato dalla tradizione.

Per quanto riguarda i film in uscita, viene accolto questa settimana dal colosso dello streaming Boston – Caccia all’uomo, che racconta l’attentato alla maratona di Boston del 2013 e le conseguenti operazioni di cattura dei due attentatori. Le scene d’azione sono ben costruite e la pellicola presenta molti momenti in stile documentaristico, in cui le ricostruzioni dei fatti vengono alternate a filmati e fotografie reali.

Serie TV originali

La regina Carlotta (stagione 1) – 4 maggio

Sanctuary (stagione 1) – 4 maggio

Film non originali

Midway – 1 maggio

Boston – Caccia all’uomo – 1 maggio

Queen & Slim – 5 maggio

Mollo tutto e apro un chiringuito – 7 maggio

