Netflix, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2023

Netflix ha in serbo più di qualche sorpresa interessante per i suoi abbonati ad aprile 2023, soprattutto sul fronte seriale.

Ma quali sono, precisamente, le migliori serie TV Netflix di aprile 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 per facilitarvi la scelta!

Netflix: le migliori serie TV di aprile 2023

Dagli ultimi episodi di una serie di successo a uno show coreano che potrebbe attirare l’attenzione di molti, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming questo mese.

War Sailor: La serie

Arriva il 2 aprile una miniserie storica norvegese, ambientata durante la Seconda guerra mondiale. È intitolata War Sailor e si incentra su due marinai di un mercantile che tentano di sopravvivere a un conflitto che non hanno mai voluto, dovendo affrontare condizioni brutali e numerose avversità.

Beef

Il 6 aprile, il colosso dello streaming lancia Beef, una serie TV coreana molto attesa che ha per protagonisti Steven Yeun e Ali Wong. Segue le vicende di due persone che, dopo un evento legato alla rabbia avvenuto sulla strada, affrontano le conseguenze mentali di quanto accaduto, che consumano lentamente ogni loro pensiero e azione. Si tratta insomma di un dramedy di 10 episodi, che potrebbe ottenere il consenso non soltanto di chi apprezza in particolar modo i drama coreani ma del pubblico in generale grazie a due star note anche in occidente.

Transatlantic

Il giorno seguente, il 7 aprile, è il momento di Transatlantic, show che trae ispirazione dalla storia vera di Varian Fry e dal romanzo della scrittrice Julie Orringer, The Flight Portfolio. Varian era un giornalista statunitense che, arrivato in Francia nel 1940 per un servizio, vista la situazione della guerra, crea, insieme a nomi molto importanti – come per esempio Eleanor Roosevelt – un’associazione segreta che aveva il compito di portare in salvo artisti e scrittori dell’epoca dai nazisti e farli emigrare negli Stati Uniti. L’uomo salvò oltre 2000 persone dalla deportazione.

Florida Man

Il 14 aprile è il momento di Florida Man, un’attesa serie con Edgar Ramírez. Protagonista della serie è un poliziotto, Mike Valentine, costretto a tornare in Florida per rintracciare la ragazza di un gangster. Quello che però sembrava inizialmente un incarico semplice diventa presto una folle odissea. Ad affiancare Ramírez, troviamo Abbey Lee e Anthony LaPaglia, rispettivamente nei panni di Delly West e Sonny Valentine, quest’ultimo padre di Mike.

L’estate in cui imparammo a volare 2 (Parte 2)

Il 27 aprile viene concluso il secondo capitolo della serie con protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke, la cui prima parte era stata introdotta nel catalogo lo scorso dicembre. La storia è ancora una volta quella di Tully Hart e Kate Mularkey e della loro amicizia nell’arco di trent’anni a partire dal 1974. La parte uno si era conclusa – attenzione agli spoiler – con Kate che si reca da Tully per conforto, abbattuta dal tumore al seno in stadio avanzato che le è stato diagnosticato, ma non trova l’amica perché se n’è già andata.

Da segnalare inoltre l’uscita della stagione 2 di Sweet Tooth, in dirittura di arrivo il 27 aprile. A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato le migliori serie TV Netflix di marzo 2023?