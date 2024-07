Prime Video, film e serie TV in uscita tra l’15 e il 21 luglio 2024

La settimana che va dal 15 al 21 luglio 2024 è davvero importante per Prime Video, che si preparano a distribuire una serie super attesa dagli abbonati.

Stiamo parlando di Those About to Die, epica serie sull’antica Roma con Anthony Hopkins. Creata dallo scrittore candidato all’Oscar Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan) e ispirata all’omonimo libro di Daniel P. Mannix, racconta il mondo complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori nell’antica Roma. Lo show è infatti ambientato nella Roma del 79 a.C., quando è la città più ricca del mondo. Intanto, il gusto del popolo per l’intrattenimento diventava sempre più assetato di sangue, motivo per cui fu costruito un nuovo stadio progettato per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Fulcro di questa serie televisiva è proprio questo stadio iconico, la cui imponenza si ritrova nei combattimenti tra gladiatori e animali.

E ancora, spazio a My Spy: La Città Eterna, action comedy diretta da Peter Segal, sequel di My Spy. Quando il coro del liceo di Sophie viene selezionato per un tour italiano che culmina con un’esibizione per il Papa a Città del Vaticano, JJ vede questa come un’opportunità per legare con la sua nuova figliastra, quindi si offre volontario per aiutare ad accompagnare il gruppo attraverso i canali veneziani, attraverso i famosi ponti di Firenze e nei siti più storici di Roma.

Prime Video: tutte le novità tra il 15 e il 21 luglio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Those About to Die (stagione 1) – 19 luglio

Film originali

My Spy: La città eterna – 18 luglio

