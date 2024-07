Prime Video, 5 serie TV da non perdere a luglio 2024

Un mese niente male per Prime Video, quello di luglio 2024. Stanno infatti arrivando alcune serie che potrebbero ingolosire gli abbonati al servizio di streaming.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Prime Video di luglio 2024? Di seguito ne trovate cinque che dovreste tenere in considerazione.

Le migliori serie TV Prime Video di luglio 2024

Dal seguito di un famoso lungometraggio animato a uno show ambientato nell’antica Roma. Ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

The Boys 4 – Finale di stagione

La quarta stagione di The Boys si conclude in grande stile, offrendo una visione divertente e irriverente di cosa succede quando i supereroi – famosi come celebrità, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei loro poteri anziché usarli per fare del bene. A contrastare questi supereroi corrotti ci sono i The Boys, un gruppo di vigilanti impegnati in un’eroica missione per rivelare la verità sui Seven e sulla Vought, la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e copre tutti i loro sordidi segreti. Nuovi episodi disponibili ogni giovedì: il 4, l’11 e il 18 luglio.

Sausage Party: Cibopolis

Ricordate Sausage Party: Vita segreta di una salsiccia? Seth Rogen e la sua banda hanno creato un sequel per Prime Video, sotto forma di miniserie in otto episodi. Le sboccate avventure di queste cibarie vive e senzienti continuano dall’11 luglio. La comunità dei cibi del supermercato, capitanata dal wurstel Frank e dalla sua compagna panina Brenda, affrontano una sfida molto complessa: ora che sono fuggiti, basta un possente acquazzone a far rimpiangere loro la tranquillità del supermarket.

Those About to Die

Panem et Circenses, Roma, 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. La serie, disponibile dal 19 luglio, esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione.

Betty la Fea

La storia di “Betty la cozza”, la celebre sit-com colombiana che ha ispirato anche il remake Ugly Betty, continua in una nuova serie tv sequel, in uscita sempre il 19 luglio. Prodotta tra il 2006 e il 2010, Ugly Betty racconta le comiche avventure di Betty Suarez, interpretata da America Ferrera, una goffa e sciatta neolaureata che inizia a lavorare nel mondo della moda. La serie statunitense, diventata celebre anche in Italia, era in realtà il remake dell’originale telenovela colombiana del 1999 intitolata Yo soy Betty, la fea e trasmessa in Italia con il titolo Betty la cozza. Più di vent’anni dopo, la storia di Betty sta per continuare su Prime Video.

Sul più Bello – La serie

Sul più Bello – La serie prosegue, dal 29 luglio, le avventure di Marta e dei suoi amici dopo il successo della trilogia di film. Marta, affetta da fibrosi cistica, e i suoi amici Jacopo e Federica affrontano nuove sfide come amore, matrimonio e carriera. La tragica perdita di Federica getta un’ombra sulla vita di Marta, che riesce a superare grazie al sostegno dei vecchi amici e di nuovi incontri.

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video di giugno 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.