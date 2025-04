Nintendo Switch 2: aumentano i prezzi di videogiochi e accessori

Prezzi in aumento per i nuovi videogiochi e accessori Nintendo legati alla prossima Nintendo Switch 2. L’annuncio ufficiale, accompagnato da dettagli sul costo dei titoli più attesi e degli accessori, conferma un cambio di rotta significativo per la compagnia giapponese, allineandosi a un trend globale del settore.

Tra i giochi più richiesti, Mario Kart World sarà venduto a 79,99 euro nella versione digitale e a 89,99 euro per quella fisica. Anche Donkey Kong Bananza, un altro titolo di punta, seguirà questa linea con prezzi di 69,99 euro per il digitale e 79,99 euro per il formato fisico. Rispetto alla generazione precedente, si tratta di un incremento considerevole, che potrebbe modificare le abitudini di acquisto dei giocatori.

Non solo i giochi, ma anche gli accessori Nintendo vedranno un rincaro. La nuova microSD Express, indispensabile per ampliare lo spazio di archiviazione della console, sarà disponibile a 59,99 euro. Un’innovativa videocamera esterna, pensata per migliorare l’interazione nei giochi online grazie alla possibilità di mostrare il volto dei giocatori, avrà lo stesso prezzo di 59,99 euro.

Per gli appassionati di titoli classici, Nintendo introdurrà un controller wireless per GameCube, fondamentale per accedere ai giochi retro tramite abbonamento, al costo di 69,99 euro. Il nuovo Pro Controller, dotato di un innovativo tasto C, sarà invece proposto a 89,99 euro, confermando la tendenza al rialzo.

Dietro questi aumenti, Nintendo sottolinea l’impatto di fattori come l’inflazione, i crescenti costi di sviluppo e la necessità di competere con altre piattaforme. Per i consumatori, tuttavia, la sfida sarà quella di adattarsi a un mercato sempre più orientato verso prezzi elevati, soprattutto per chi desidera restare al passo con le novità della Nintendo Switch 2.

Nonostante il dibattito sui costi, Nintendo mira a offrire un’esperienza di gioco all’avanguardia, puntando su tecnologie e funzionalità innovative per giustificare i nuovi prezzi. La reazione del mercato sarà decisiva per comprendere se i giocatori accoglieranno con entusiasmo le novità proposte o se gli aumenti rappresenteranno un ostacolo significativo per la diffusione della console.