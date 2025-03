Netflix sfida le console: il futuro dei videogiochi è senza hardware?

Il futuro del gaming potrebbe essere rivoluzionato grazie a Netflix Games, che si propone di superare i tradizionali modelli basati su console come PlayStation 6. Alain Tascan, presidente di Netflix Games, ha recentemente dichiarato che il modello tradizionale di console potrebbe essere destinato a scomparire, anticipando un’era di gaming su piattaforme agnostiche.

L’accessibilità al centro della strategia

Netflix punta a un’esperienza di gioco “senza frizioni”, accessibile da qualsiasi dispositivo con uno schermo, dai televisori agli smartphone, fino ai display delle automobili. Questo approccio richiama l’innovazione portata da Nintendo con la Wii, ridefinendo il concetto di interazione ludica. La strategia si fonda su quattro pilastri: progetti narrativi transmediali, utilizzo di proprietà intellettuali di prestigio, posizionamento come piattaforma per famiglie e sviluppo di giochi per TV controllabili tramite dispositivi mobili.

Investimenti e sfide

Nonostante alcune difficoltà iniziali, tra cui la cancellazione di sei titoli e la chiusura di uno studio AAA, Netflix ribadisce il suo impegno a lungo termine nel settore videoludico. Titoli come “El juego del calamar: Frenesí” e l’esclusiva mobile “WWE 2K” evidenziano la diversificazione dell’offerta. Con l’avvento del cloud gaming e il potenziamento dei dispositivi mobili, la visione di Netflix diventa sempre più concreta, sebbene il passaggio a un modello privo di console rappresenti una sfida epocale.

Conclusioni

La scommessa di Netflix è che i giocatori del futuro privilegeranno flessibilità e accessibilità rispetto alle esclusive hardware. Se questa visione si concretizzerà, potrebbe inaugurare una nuova era per il futuro dei videogiochi, ridefinendo completamente il mercato.