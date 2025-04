Monitor gaming 24" AOC con 180Hz: fluidità e qualità a soli 100€ (-37%)

Se sei un appassionato di gaming e cerchi un monitor che possa fare la differenza senza svuotare il portafoglio, questa è l’occasione perfetta. L’AOC Gaming 24G4XED, con il suo schermo da 24 pollici Full HD e un refresh rate straordinario di 180 Hz, è disponibile su Amazon Italia a un prezzo imbattibile di 100 euro. Non lasciarti sfuggire questa offerta con uno sconto del 37%!

Prestazioni elevate per il gaming competitivo

Questo monitor è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco di altissimo livello. Il refresh rate di 180 Hz garantisce una fluidità senza pari, eliminando qualsiasi problema di scatti o frame mancanti durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, il tempo di risposta di appena 1 millisecondo assicura una reattività incredibile, fondamentale per chi gioca a titoli che richiedono precisione e velocità.

Per i gamer più esigenti, l’AOC Low Input Lag è una funzione essenziale: riduce al minimo il ritardo tra il comando dato e l’azione sullo schermo, offrendoti un vantaggio competitivo nei momenti cruciali.

Esperienza visiva immersiva

Il pannello Full HD da 1920×1080 pixel non solo offre immagini nitide e dettagliate, ma è anche compatibile con HDR10, per una resa cromatica più ricca e un contrasto ottimale. Che tu stia giocando o guardando un film, i colori risulteranno sempre vividi e realistici.

Un altro punto di forza è la tecnologia FreeSync Premium, che sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU, eliminando fastidiosi effetti di tearing e stuttering. E per chi utilizza sistemi G-Sync, nessun problema: la compatibilità è garantita!

Design compatto e connettività versatile

Con dimensioni di 18 x 54 x 43 cm e un peso di soli 5,58 kg, questo monitor si adatta facilmente a qualsiasi configurazione. Il design moderno, con una combinazione di colori nero e grigio, aggiunge un tocco di eleganza alla tua postazione.

La connettività è altrettanto versatile, grazie alla presenza di una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, che rendono il monitor compatibile con PC, console e altri dispositivi. Non importa quale sia la tua piattaforma di gioco preferita, l’AOC Gaming 24G4XED sarà sempre all’altezza delle aspettative.

Un’offerta da non perdere

Questa è l’occasione ideale per migliorare la tua esperienza di gioco senza spendere una fortuna. L’AOC Gaming 24G4XED, con le sue caratteristiche tecniche avanzate e il prezzo ridotto a soli 100 euro, rappresenta un’opportunità unica per ogni gamer. Non aspettare oltre e porta a casa un monitor che farà la differenza nella tua postazione di gioco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.