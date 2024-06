Prime Video, 5 serie TV da non perdere a giugno 2024

Prime Video introduce più di qualche valido contenuto a giugno 2024, soprattutto per quanto riguarda il lato serie TV.

Ma quali sono le migliori serie TV su Prime Video a giugno 2024? Eccone cinque che dovreste tenere in considerazione.

Le migliori serie TV Prime Video di giugno 2024

Dal ritorno dei supereroi corrotti alla nuova stagione di una serie italiana, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Gotham

Tutte le stagioni della famosa serie che racconta il passato di James Gordon sono disponibili dal 1 giugno. Gotham è un po’ il prequel di Batman, dove loschi individui si sfidano per il controllo della città mentre il crimine dilaga e la polizia ha un gran bel da fare.

Good Grief

L’attore e cabarettista Marlon Wayans debutta con il suo nuovo speciale comico, Good Grief, in anteprima su Prime Video il 4 giugno. Registrato all’iconico Apollo Theatre di Harlem, la commedia incontra la terapia mentre Wayans affronta il suo dolore dopo aver perso di recente entrambi i genitori. Racconta di come suo padre gli abbia insegnato a essere un uomo, i requisiti per unirsi al “Dead Mama Club”, le sorprese che incontri quando cambi i pannolini ai tuoi genitori anziani e chi è il Wayan più divertente.

Prisma 2

Dal 6 giugno giunge sulla piattaforma la seconda stagione di Prisma. I nuovi episodi della serie young adult italiana vedono ancora al centro delle vicende i ragazzi di Latina alle prese con amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità.

The Boys 4

L’uscita più attesa del mese è probabilmente la quarta stagione di The Boys. I nuovi episodi sono disponibili dal 13 giugno (con uscita a cadenza settimanale) e vedono il ritorno dei protagonisti in un mondo sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

https://www.youtube.com/watch?v=x59hux5ZMoE

My Lady Jane

Disponibile dal 27 giugno, My Lady Jane è un prodotto decisamente irriverente e sopra le righe che racconta la storia di Jane Grey, regina che salì al trono soltanto per nove giorni, fino a quando la regina Maria I, nota come Maria la Sanguinaria, la condannò a morte. Ma il romanzo e la serie reinventano il destino di questa giovane donna e, in questa reinterpretazione, il figlio di re Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, Lady Jane Grey non viene decapitata e con lei si salva anche quella canaglia di suo marito Guildford.

