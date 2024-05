Prime Video, 5 serie TV da non perdere a maggio 2024

Non un maggio atteso come quello di Netflix, ma anche su Prime Video è pronta a debuttare qualche serie interessante questo mese.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Prime Video di maggio 2024? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che dovreste tenere in considerazione.

Le migliori serie TV su Prime Video a maggio 2024

Da una nuova stagione di un reality thriller italiano al documentario su un grande club inglese, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

La fattoria di Clarkson 3

La terza stagione del documentario La fattoria di Clarkson è in arrivo il 3 maggio e vede Diddly Squat alle prese con sfide davvero scoraggianti. I raccolti stanno fallendo a causa del forte caldo, l’inflazione ha portato i prezzi delle forniture alle stelle, i sogni per l’amato ristorante si sono infranti e ora anche il negozio della fattoria rischia la chiusura.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 4

Il 6 maggio arriva la stagione 4 di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, reality thriller che vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” otto personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Dopo il successo delle prime tre stagioni, la nuova edizione torna a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi

Il 9 maggio esce invece Maxton Hall – Il mondo tra di noi, serie che segue le vicende della giovane Ruby, venuta involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall. L’arrogante erede milionario James Beaufort entra in contatto con lei e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere, ma il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla. La serie è tratta dal romanzo Save Me di Mona Kasten.

Outer Range 2

Il 16 maggio c’è un altro atteso ritorno, quello di Outer Range con la sua seconda stagione. Per chi non conoscesse la serie, si tratta di un drama sci-fi con Josh Brolin nei panni di un allevatore del Wyoming in lotta per la sua terra, il suo stile di vita e il futuro della sua famiglia quando scopre un mistero incomprensibile – un’oscura voragine – a pochi passi dalla porta di casa. Nei nuovi episodi, il mistero che circonda l’abisso senza fondo apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott si infittisce, mentre Royal e sua moglie Cecelia lottano per tenere unita la famiglia in seguito all’improvvisa scomparsa della nipote.

99

Gli amanti del calcio saranno invece felici di sapere che il 19 maggio esce 99, docuserie in tre parti che celebra l’anno in cui il Manchester United vinse il triplete. In soli dieci giorni, la squadra di Ferguson, formata da talenti nazionali e da stelle internazionali, vinse tre trofei: la Premier League, la FA Cup e la UEFA Champions League, ottenendo il primo “triplete” nella storia del calcio inglese.

